Sozialer Wohnungsbau ist keine Fehlentwicklung

Plus Friedberg hätte allen Grund, einen Investor für bezahlbaren Wohnraum mit offenen Armen zu begrüßen.

550 Menschen stehen bei der Friedberger Baugenossenschaft auf der Warteliste für eine bezahlbare Wohnung – so viele, dass inzwischen gar keine Vormerkungen mehr angenommen werden. Der Bedarf ist so gewaltig, dann man sich über einen Investor freuen sollte, der rund 50 geförderte Wohnungen in Stätzling errichten will. Stattdessen wird er als Bösewicht behandelt, vor dem man die Menschen im Stadtteil schützen muss.

Zum Glück wird es wohl auch am 12. Dezember im Stadtrat keine Mehrheit für ein Bebauungsplanverfahren geben, wie es Manfred Losinger von der CSU so gerne hätte. Es ist schon Zumutung genug, wenn ein Bauwerber mit einem grundsätzlich offenbar genehmigungsfähigen Vorhaben über Monate hingehalten wird, weil sich einzelne Politiker mit dem Projekt nicht anfreunden wollen. Mit einem Bebauungsplan könnten daraus Jahre werden – und zwar ohne jede Sicherheit, dass das angestrebte Ziel auch erreichbar ist.

