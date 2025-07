Musikkapelle Dasing spielt ihr Kirchenkonzert erstmals in Herrgottsruh

Am vergangenen Sonntag spielte die Musikkapelle Dasing ihr traditionelles Kirchenkonzert, jedoch erstmalig in Herrgottsruh in Friedberg, nicht wie die Jahre zuvor in Maria Birnbaum Sielenbach. Zahlreiche Zuhörer hatten sich in der Wallfahrtskirche eingefunden, um der Blasmusik zu lauschen. Eröffnet wurde das Konzert mit der berühmten spätromantischen Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Christoph Günzel hatte eigens für die Kapelle die bekanntesten Melodien, wie etwa die Ouvertüre, den Hexenritt und den Abendsegen arrangiert.

Das nächste Stück war „The Green Hill“ von Bert Appermont, ein Solo-Stück für Euphonium, welches der erst 17 Jahre alte Korbinian Feigl beeindruckend zum Besten gab. Dabei erfüllten keltische Klänge das Gotteshaus, schöne lyrische Melodien, virtuose Läufe und farbenreiche Tutti's. Weiter ging es mit einem ruhigen Stück „Yorkshire Ballad“ von James Barnes, welches der schönen Landschaft in Yorkshire Nordenglands gewidmet wurde.

Nächstes Konzert der Musikkapelle Dasing Ende November in Dasing

Mit „Arcana“ von Kevin Houben folgte ein Stück, das dem Orchester einiges abverlangte. Den Abschluss des Konzertes machte das Stück „Ave Maria“ von Franz Schubert, arrangiert von Frank Ticheli. Die beiden Trompetenspielerinnen Anna Maihöfner und Corinna Tomasini führten kurzweilig und gekonnt durch das Programm und gaben zahlreiche interessante Informationen zu den einzelnen Stücken.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer entließen die Musikkapelle und ihren Dirigenten Christoph Günzel jedoch erst, nachdem noch eine Zugabe „Nessun dorma“ aus der Oper Turandot zu hören war. Das nächste Mal wird die Musikkapelle Dasing in der Tenne in Dasing bei Ihrem Herbstkonzert am 29. November zu hören sein. (AZ)