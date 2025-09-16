Vocalissimo tritt Anfang Oktober wieder in Herrgottsruh auf

Bedingt durch die zahlreichen Aktivitäten während des Altstadtfestes in Friedberg hat sich das Ensemble Vocalissimo unter der Leitung des Herrgottsruher Kirchenmusikers Roland Plomer für einige Monate musikalisch zurückgezogen. Im Oktober geht es jedoch mit altem Schwung weiter.

Vocalissimo singt am 5. Oktober bei Messe in der Herrgottsruhkirche in Friedberg

Vocalissimo widmet sich in erster Linie der Wiedergabe von kirchenmusikalischen Werken, doch es gibt auch weltliche Stücke. Musikalisch eröffnet wird das zweite Halbjahr am Sonntag, 5. Oktober, um 10 Uhr mit einer Messe des französischen Komponisten De Libes in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Die konzertierende Orgel bildet den Grundstock für die beiden Solistinnen Susanne Kapfer und Alexandrina Simeon.

Eine Woche darauf, Sonntag, 12. Oktober, um 16 Uhr, findet in Herrgottsruh das Konzert „Joyful“ in einer außergewöhnlichen Besetzung statt. Hanna Menzinger am Altsaxophon und Milena Herrmann am Baritonsax interpretieren sowohl ein eigenes Duo-Programm als auch Werke im Zusammenwirken mit der Orgel. Die Beziehung zu den beiden Musikerinnen geht auf die Corona-Zeit zurück. Damals suchte man händeringend nach Aufführungsorten für Konzerte und fand in dem Herrgottsruher Wahlfahrtdirektor Pater Hans-Joachim Winkens und dem Kirchenmusiker Roland Plomer Ansprechpartner, die so ein Unterfangen trotz Corona Beschränkungen unterstützten. Menzinger gestaltet zudem am Sonntag, 19. Oktober, den Festgottesdienst zum Kirchweihfest musikalisch mit ihrem Altsaxofon mit.

Das ist rund um Weihnachten musikalisch in Herrgottsruh geboten

Am 3. Adventsonntag, 14. Dezember, um 16 Uhr heißt es dann „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her“. Mit dabei sind das Blechbläsertrio Bolleininger, das Klarinettenduo Deisenhofer, das Männertrio Vocalissimo, das Frauentrio DreiXang sowie Roland Plomer an der Orgel. Nach den Gottesdiensten zu den Weihnachtstagen gibt es wieder das traditionelle Herrgottsruher Weihnachtssingen am Freitag, 26. Dezember, um 14.30 Uhr mit Vanessa Fasoli im Gesang und dem Männertrio Vocalissimo.

An Silvester, Mittwoch, 31. Dezember, steht um 21 Uhr wieder das alljährlich ausverkaufte Silvesterkonzert, in diesem Jahr unter dem Motto „Klassik meets Pop“. Im „Duell der Stimmen“ wird die mit zahlreichen Preisen ausgestattete Susanne Kapfer gegen die Jazz- und Soulstimme von Nathalie Muchitsch antreten. Musikalisch begeleitet werden sie dabei von Markus Trinkl am Schlagzeug, Thomas Fink an der Trompete und Roland Plomer am Piano und der Orgel.

Mit einem neuen Programm gastiert Vocalissimo dann beim Neujahrskonzert der Stadt Friedberg am Samstag, 10. Januar 2026, im Wittelsbacher Schloss. Mit dabei sind Alexandrina Simeon (Gesang) Nathalie Muchitsch (Gesang und Flamencotanz) sowie Tom Steppich (Schlagzeug) und Roland Plomer (Piano).

Karten zu den Konzerten in der Wallfahrtskirche gibt es bei den Vorverkaufsstellen Gerblinger und Lesenswert in Friedberg sowie durch postalische Zusendung über Roland Plomer, 0821/607761 oder roland.plomer@gmx.de. (AZ)