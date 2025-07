Kunst im Grünen: Lechkiesel stellt im Lippgarten in Mering aus

Wenn alte Gartenschirme zu Spinnennetzen umfunktioniert werden, Mango-Kerne eine bunte Gesellschaft symbolisieren und Frisbeescheiben zu fantasievollen Flugobjekten mutieren, ist wieder Lechkiesel-Zeit. Bereits zum fünften Mal funktionierte der Kissinger Kunstkreis den Meringer Lippgarten zur Ausstellungsfläche um. Das wollten sich am Samstagnachmittag rund 70 Kunstinteressierte nicht entgehen lassen und kamen zur Vernissage. Gernot Kragl, Vorsitzenden des Vereins, wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass der Park am Alten Kloster die Künstlerinnen und Künstler immer wieder aufs Neue inspiriere. Diese Oase verändere sich mit den Kunstwerken: „Der Park wird zum Sender neuer Gedanken, anregender Fantasie – vielleicht sogar kleiner Geschichten.“

22 Künstlerinnen und Künstler präsentieren sich in Mering

Tatsächlich gab es für die Besucherinnen und Besucher vieles zu entdecken: 22 Künstlerinnen und Künstler präsentierten ihre Werke. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung – begleitet von sanften Gitarrenklängen des Musikers Ali Sanli Hizal – erklärten sie den Gästen ihre Arbeiten und gaben persönliche Einblicke in Ideen, Techniken und Materialien.

Gernot Kragl, Künstler und Vorsitzender des Kunstkreises Lechkiesel, eröffnete die Ausstellung im Meringer Lippgarten am Samstag.

Sigrid Prochaska ließ sich von der Natur inspirieren: Ein ausrangiertes Sonnenschirmgestell verwandelte sie in ein Spinnennetz, in dem bereits eine achtbeinige Jägerin aus Draht ihre Beute gefangen hatte. Ein paar Schritte weiter präsentierte Inge Lemmerz mit ihrem Werk „Garteneindrücke“ Stofffahnen, die sie mithilfe von Holzschnitt- und Radiertechniken bedruckt und anschließend in die Bäume gehängt hatte. Erstmals stellte Ottilie Leimbeck-Rindle im Lippgarten aus und brachte Badende aus Ton mit. Für ihre wetterfesten Figuren im Badeanzug lässt sie sich von Personen inspirieren, die sie kennt oder beobachtet. Gleich gegenüber hatte der Lechkiesel-Verein ein Gemeinschaftsprojekt zwischen zwei Bäumen aufgespannt: Unter dem Motto „Phantasievolle Flugobjekte“ flatterten in großen Netzen große bunte Insekten, zarte Fische und sonstige wunderliche Wesen. Vereinsmitglieder, aber auch Kinder und andere Erwachsene hatten jeweils Figuren für diese Installation beigesteuert. Erika Young bemalte Frisbees mit einer Friedenstaube: „Ich habe mir gedacht: Frisbees fliegen – also male ich was Fliegendes drauf“, sagte sie.

Mango-Kerne als Installation

Ein paar Meter entfernt zeigte Anneliese Hirschvogel ein originelles Werk, in dem sie ein ungewöhnliches Material verwendete: Mango-Kerne. Die Fruchtkerne habe sie getrocknet, gebürstet und bemalt, berichtete sie. Dabei sei ihr aufgefallen, dass diese wie Punks aussehen. Irgendwann gruppierte sie die Kerne zu einer Installation, die an eine vielfältige Menschengruppe erinnert. „Wir sind bunt“ nannte sie das Werk – eine Hommage an Merings Slogan „Mering ist bunt“.

Bunt waren auch die abstrakten Acrylplatten, die Gernot Kragl an einem Baum befestigte. „Fairy Tail“ nannte er sein Werk – und das hat einen Grund. „Ich war mal in Irland und ganz begeistert davon, dass die Iren Stofffetzen, Bänder oder Figuren in die Bäume hängen. „Das sind sogenannte Wunschbäume“, erzählte er. Deshalb wollte auch er seinen eigenen Wunschbaum umsetzen.

Bildhauer Thomas Fackler rückte das Thema Gruppendynamik in den Fokus. Für sein Werk „die Anderen“ hatte er in einen Granitblock Nägel geschlagen. Sofort erkennt man, dass diese Nägel eine Menschengruppe symbolisieren, die einer kleinen Gruppe gegenüberstehen. „Nägel sind eine Metapher für uns Menschen, sie werden irgendwo in die Wand geschlagen, sind krumm und schräg. Mensch und Nagel sind sich sehr nahe.“ Fackler ist begeistert vom Zusammenhalt der Lechkiesel-Mitglieder. „Selbst wenn kein einziger Besucher käme – es wäre trotzdem wunderbar hier. Wir haben so viel Freude aneinander. Das ist einfach ein toller Haufen hier.“