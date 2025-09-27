Singende Buchhändlerin und tanzende Feuerwehr: So begeistern Betriebe und Vereine online

Ohne Social-Media-Präsenz hat man es heutzutage als Unternehmen schwer. Längst sind Instagram und co für ein wirksames Marketing unerlässlich. Vor allem mit kreativem Content kann man potenzielle Kunden anlocken. Im Landkreis Aichach-Friedberg zeigen einige Betriebe, wie das aussehen kann.

Mit viel Humor: Feuerwehr Kissing

Die Freiwillige Feuerwehr in Kissing hat eigentlichen einen ernsten Berufsalltag. Trotzdem oder gerade deswegen geben sie auf Instagram humorvolle Einblicke in ihre Arbeit. Egal ob aus dem Feuerwehrkran wild getanzt wird oder die Fahrzeuge stilvoll in Szene gesetzt werden, als Follower hat man immer wieder was zu schmunzeln. Sara Kahn leitet die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr und erklärt, dass die Idee überhaupt einen Instagram-Account zu erstellen aus der Jugendfeuerwehr stammte. „Seitdem wir so aktiv sind, bekommen wir viele positive Rückmeldungen - das freut uns sehr“, erklärt sie.

Kunterbunt und kreativ: Buchhandlung Platzbecker in Mering

Der Instagram-Account der Meringer Buchhandlung ist vieles, nur nicht langweilig. Neben spannenden Buchempfehlungen gibt es auch erstklassige schauspielerische Darbietungen der Angestellten oder sogar Gesangseinlagen! Auch auf TikTok und WhatsApp ist das Unternehmen aktiv und das zahle sich aus. „Social Media ist für uns total wichtig, weil wir so schnell Informationen teilen können und einen engen Kundenkontakt haben“, erzählt Inhaberin Heike Finger. Kunden und Kundinnen können über die Kanäle der Meringer Buchhandlung Bestellungen abgeben und sich über neue Bücher oder kommende Veranstaltungen informieren, eine Prise Humor darf dabei auch nicht fehlen!

Sportlich: Leichtathletikverein Aichach-Rehling

Der Instagram-Account des größten Leichtathletikvereins im Landkreis präsentiert nicht nur jede Menge sportliche Begeisterung, sondern auch humorvolle Einblicke in Trainingsstunden und Wettkämpfe. Neben Terminen und Wettbewerbsergebnissen findet man auf dem Account auch einige Reels, in denen etwa das Klischee vom faulen Trainer oder die an manchen Tagen fehlende sportliche Motivation mit viel Witz gezeigt werden.

Ästhetisches Handwerk bei Kratzer Brot in Ried

Auf dem Instagram-Account der Bäckerei in Ried finden sich neben leckeren Einblicken ins Sortiment auch jede Menge Beiträge, die erklären, wie das Brot vor Ort überhaupt hergestellt wird. Egal ob Sauerteigbrot, Salzstangerl oder Croissants: Die Bäckermeister der Bäckerei in Ried nehmen sich in kurzen Videos Zeit, zu erklären, was im Teig steckt und wie es letztlich zum fertigen Produkt wird. Auch findet man hilfreiche Tipps, wie das Brot zuhause länger frisch bleibt und wie man es am besten lagert.

Stylisch: Zartherb Boutique in Aichach

Der Aichacher Multibrandstore Zartherb präsentiert auf Instagram nicht nur neu eingetroffene Kleidung, sondern auch, wie sich die neuen Teile stylen lassen. In kurzen Videos zeigt das Team der Aichacher Boutique, lässige Styles für jeden Anlass. Geschäftsführerin Tina Brandl ist seit dreizehn Jahren auf Instagram, in den Boutique-Account sei sie mehr oder weniger reingerutscht: „Irgendwann kam eine junge Frau zu uns in den Laden und meinte: Für euch will ich das Social-Media machen! Seitdem posten wir regelmäßig und freuen uns über Zulauf“, erklärt sie. Vor allem während der Pandemie wurde der Instagram-account zum Aushängeschild für den Laden. „Man muss immer am Ball bleiben und gucken, was auf Instagram gerade geht und wie man in den Algorithmus reinkommt. Nur Klamotten hochladen, reicht nicht“, erklärt Brandl.