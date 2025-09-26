Ärger um Kreisverkehr: Mering sagt Sperrung wieder ab

Am Donnerstagabend standen die Verkehrsbehörden im Landkreis Aichach-Friedberg noch heftig in der Kritik des Meringer Marktgemeinderats. Denn ab Montag, 6. Oktober, sollte der Kreisverkehr an der Augsburger Straße in Mering geschlossen werden. Darüber wurde heftig unter den Rätinnen und Räte diskutiert. Auch Bürgermeister Florian Mayer musste sich den kritischen Äußerungen stellen. Doch dann am Freitag die buchstäbliche Rolle rückwärts. „Soeben habe ich erfahren, dass die Sperrung am 6. Oktober so nicht kommen wird“, sagt Boris Küpppersbusch von der örtlichen Verkehrsabteilung gegenüber unserer Redaktion.

Lob für die Meringer Verkehrsabteilung

Aber noch einen Tag vorher sah die Situation ganz anders aus. Zum Ende der Marktgemeinderatssitzung entbrannte am Donnerstagabend eine lange Diskussion über die geplante Sperrung des Kreisverkehrs an der Augsburer Straße. „Es kann doch nicht sein, dass Bürgermeister Florian Mayer zu diesem Thema sagt, dass man damit leben müsse“, sagte Silvia Braatz (CSU). Sie betonte, dass über 100 Kinder die Kindertagesstätte Kapellenberg besuchen. „Sie können nicht einfach zu Fuß dorthin und für die Eltern bedeutet diese Umleitung viel Stress und enorme Mehrbelastung.“

Bürgermeister Florian Mayer erklärte, dass er für Verständnis geworben hat und nicht gesagt habe, dass man das so hinnehmen müsse. Florian Mayer übte Kritik am Staatlichen Bauamt Augsburg, in dessen Zuständigkeit die betroffenen Straßen fallen. „Das Staatliche Bauamt mag zwar nicht Bauherr sein, aber wir sind es ebenfalls nicht und wir wären eigentlich nicht verpflichtet, die Meldung über die Umleitung zu machen.“ Er lobte das große Engagement von Boris Küppersbusch von der Meringer Verkehrsabteilung: „Er war es, der die Notwendigkeit sah, die Bevölkerung frühzeitig zu informieren.“

Boris Küppersbusch musste am Donnerstagabend den Rätinnen und Räten noch kräftig Rede und Antwort stehen. Georg Resch, CSU-Fraktionsvorsitzender, konnte es nicht fassen, dass es zu diesem Vorhaben angeblich nicht schon länger Gespräche gegeben hatte. Küppersbusch erläuterte, dass es im Mai erste Gespräche gab, das Ausmaß aber nicht feststand. Konkret seien die Pläne erst am 27. August geworden. Resch forderte: „Da muss sich nochmals zusammengesetzt werden, so geht das nicht.“

Mathias Stößlein, Sprecher der UWG, wollte sich auf diese Diskussion darüber, wer, was, wem nicht mitgeteilt hat, nicht einlassen: „Es geht hier doch nicht um Zuständigkeiten und wer, wann, was verkündet – jedenfalls interessiert das die Bürgerinnen und Bürger nicht.“ Vielmehr würden sie eine Lösung für ihr Problem erwarten. „Und dafür müssen wir uns einsetzen.“

Unter den Landwirten im Marktgemeinderat gab es am Donnerstagabend ebenfalls heftige Kritik an der Vollsperrung: „Es muss die Bouttevillestraße und damit verbunden auch der Jägerberg für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge befahrbar sein“, forderte Martin Scherer (CSU). Auch sein Berufskollege Wolfgang Bachmeir (SPD) wies darauf hin, dass die Kirchstraße für die Landwirtschaft eine wichtige Straße sei. „Wenn wir hier alles dicht machen, jetzt, da die Maisernte ansteht, herrscht da Krieg“, wurde Paul Kuhnert (UWG) emotional. Das sei auf keinen Fall für die landwirtschaftlichen Betriebe zumutbar.

Der Kreisverkehr wird vorerst nicht gesperrt

Boris Küppersbusch hatte mehrere Lösungen ausgearbeitet und dem Marktgemeinderat Vorschläge unterbreitet, wie die Umleitung über die Geßwein- und Ostendstraße für die Anlieger erfolgen könnte. Es sah zunächst danach aus, dass wenigstens der Anliegerverkehr doch über die Geßwein-, Ostendstraße und Am Hörlgraben das Ortszentrum anfahren kann. Man sah Boris Küppersbusch deutlich an, dass hinter ihm ein langer Arbeitstag mit vielen Telefonaten lag. Dennoch stellte der Verkehrssachbearbeiter sich den Anregungen und suchte nach neuen Möglichkeiten, um eine gute Lösung für die Anlieger des gesperrten Kreisverkehrs zu finden.

Offensichtlich haben der massive Protest von Betroffenen und die Kritik auch von politischer Seite nun doch noch zu einem Umdenken geführt: „Von der Vollsperrung ist momentan keine Rede mehr“, sagt Küppersbusch am Freitagmittag. Es sollen jetzt mit dem Staatlichen Bauamt, dem Landratsamt und der Marktgemeinde sowie mit Betroffenen aus dem Unterfeld nochmals Gespräche geführt werden. „Es wird neu geplant“, sagt Boris Küppersbusch. Wann und ob die Sperrung erfolgt und wie die Bauarbeiten für Glasfaser- und Stromnetz in diesem Bereich weitergehen, darüber informiert Küppersbusch, sobald er neue Informationen hat.