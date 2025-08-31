Ladendiebin wird in Mering auf frischer Tat ertappt

In Mering ist eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes die Frau und verfolgte sie. Am Bahnhof St. Afra konnte die Polizei die Ladendiebin festnehmen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau mehrere Artikel aus dem Verbrauchermarkt gestohlen hatte. Wann genau sich der Vorfall ereignet hatte, darüber machte die Polizei keine näheren Angaben. (AZ)

86415 Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verbrauchermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis