Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Ladendiebin wird in Mering auf frischer Tat ertappt

Mering

Ladendiebin wird in Mering auf frischer Tat ertappt

Der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Mering beobachtet, wie eine Frau Artikel stiehlt. Am Bahnhof St. Afra wird die Ladendiebin festgenommen.
    • |
    • |
    • |
    In Mering wurde eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt.
    In Mering wurde eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    In Mering ist eine Ladendiebin auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes die Frau und verfolgte sie. Am Bahnhof St. Afra konnte die Polizei die Ladendiebin festnehmen. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau mehrere Artikel aus dem Verbrauchermarkt gestohlen hatte. Wann genau sich der Vorfall ereignet hatte, darüber machte die Polizei keine näheren Angaben. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden