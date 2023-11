Landkreis Aichach-Friedberg

Firmen in Aichach-Friedberg blicken pessimistisch in die Zukunft

Plus Die aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer zeichnet für ganz Schwaben ein düsteres Bild. Im Wittelsbacher Land fällt das Ergebnis besonders negativ aus. Dies sind die Gründe dafür.

Von Thomas Goßner

Die Wirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg schlägt Alarm: Mit Ausnahme des Lockdowns im Frühjahr 2020 haben die Unternehmen ihre Lage nie so schlecht eingeschätzt wie derzeit. Dies geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für das Wittelsbacher Land hervor, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Seit der letzten Erhebung vor einem halben Jahr sind die Erwartungen noch einmal deutlich zurückgegangen. Die Wirtschaftsvertreter stellen darum klare Forderungen an die Politik.

Regelmäßig befragt die IHK 1700 ihrer Mitgliedsfirmen aus Bayerisch-Schwaben zur aktuellen Geschäftslage und zu den Zukunftsaussichten. Aus beiden Werten wird der sogenannte Konjunkturindex entwickelt, der zeitliche und räumliche Vergleiche mit anderen Kammerbezirken in ganz Deutschland zulässt. Bis 2016/17 lag dieser Konjunkturindex in der Region relativ stabil zwischen 120 und 150 Punkten, was eine positive Einschätzung widerspiegelt. Beim Ausbruch der Pandemie drehte er sich ins Minus, um sich im Weiteren entlang der 100er-Marke zu bewegen und jetzt - ohne Corona und Lockdown - auf 87 Punkte abzustürzen. Dabei fällt der Konjunkturindex im Wittelsbacher Land sogar noch ein Stück schlechter aus als in Schwaben (96 Punkte) und in der Region (100 Punkte). "Die Wirtschaft im Landkreis Aichach-Friedberg schrumpft", deutet IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter die Zahlen.

