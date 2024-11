Neues Zuhause für die Störche in Dasing und Bachern

Kürzlich rückten Experten der Lechwerke (LEW) in Friedberg-Bachern und Dasing mit Kranwagen, Hebebühne und Monteurwagen an, um die zu groß und zu schwer gewordenen Storchennester abzuheben, zu verkleinern und die Nistmulde neu einzurichten. Bei einem Nestdurchmesser von 1,5 m erreichen Nester ein Gewicht von mehreren Zentnern, weil in der Regel die eingetragenen Äste samt Nistmulde ständig durchnässt sind.

In Bachern bauten Monteure der LEW den schweren Eisenkorb samt Nest ab und leerten den Nisteintrag der vergangenen sieben Jahre aus. Mit alten verkoteten Zweigen, Heu und Stroh wurde der Horst samt Nistmulde neu ausgelegt, per Kran hochgefahren und wieder am Betonmast verschraubt.

Beim Einsatz in Dasing war der Abbau der Nisthilfe schwieriger, weil das in zwölf Jahren von den Störchen gebaute Nest so verfestigt war, dass es mit 1,5 Meter langen Eisenstangen und Hammerschlägen durchbohrt und extra an Stahlträgern gesichert werden musste. Erst dann konnte die LEW-Monteurin den Kran bedienen. Vor dem Entfernen des alten Nistmaterials gab es eine Überraschung. In der eingesunkenen Nistmulde lagen die Federn und Knochenreste eines Storches, darunter die Reste dreier Küken. Die Kadaver waren vom Boden aus nicht einsehbar gewesen.

Augsburger Zoo-Storch in Dasing verendet

An einem Bein des Storches war der Ring mit der Aufschrift „DFR A 008“ zu sehen. (Die Abkürzung steht für „Deutschland Federal Republik“). Es handelte sich also um den männlichen Storch, der im Jahr 2015 mit seiner Partnerin als Wildstorch vom Augsburger Zoo nach Dasing umgezogen war. Bis zum Jahr 2023 brütete das beringte Männchen jedes Jahr erfolgreich, bis es offenbar im Juni 2024 im nasskalten Sommer samt den drei Küken starb. Allein in Dasing hatte das Männchen mit den jeweiligen Partnerinnen 27 Jungstörche aufgezogen.

Mit der Sanierung der Storchennester in Dasing und Bachern haben die Lechwerke einen beachtlichen Beitrag zum Schutz der Weißstörche geleistet. (AZ)