Landkreis Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Sozialbestattungen im Landkreis: Wenn das Geld zum Sterben fehlt

Plus Beerdigungen sind teuer. Wenn es weder Geld noch Angehörige gibt, übernehmen Kommunen sie. Im Kreis Aichach-Friedberg gibt es für die Armengräber eigene Plätze.

Von Manuel Rank Artikel anhören Shape

Unscheinbar wirkt die Wiese - fast trostlos. Wenig deutet darauf hin, dass unter der Erde alle paar Meter eine Urne vergraben ist - namenlos, anonym. Einzig ein verkümmertes Stiefmütterchen und ein kleiner gelber Kornelkirschenstrauch schmücken die Wiese auf dem Friedhof in Friedberg. In der anonymen Grabstätte liegen jene, die sich bewusst gegen eine solche Erinnerung entschieden haben. Doch nicht jeder hat die Wahl: Auch wenn das Geld für ein reguläres Grab fehlt, finden die Verstorbenen ihre letzte Ruhestätte in anonymen Grabstätten. Armengräber nannte man sie früher; die Kommunen kommen für die Kosten auf. Auch im wohlhabenden Landkreis Aichach-Friedberg kommt das immer wieder vor.

Bestattungen sind teuer: 13.000 Euro im Durchschnitt. Doch die Preisspanne ist hoch, erklärt David Assmuss vom Bestattungsdienst Assmuss in Aichach. Es sei schwer zu sagen, was eine Beerdigung etwa kostet. Es gibt drei Kostenblöcke: Friedhofsgebühren, die Kosten für die Trauerfeier und für den Bestatter. Letztlich hängen die Summen von den individuellen Vorstellungen ab - beginnend mit der Wahl der Bestattungsart: Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung oder Baumbestattung. Feuerbestattungen seien am günstigsten, so Assmuss, "vor allem in Hinblick auf Grabkosten und -unterhalt".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen