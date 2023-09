Landkreis Aichach-Friedberg

Unwetter verschärfen den Handwerkermangel

Plus Ende August richteten Sturm und Hagel massive Schäden im Wittelsbacher Land an. Wer einen Handwerker braucht, muss sich oft lange gedulden, die Betriebe sind mitunter bis ins nächste Jahr ausgebucht.

Als Lukas Oswald am 26. August von einem Freund zurück an seinem Haus in Ottmaring ankommt, sieht er sofort die Folgen des Unwetters. Nicht nur sein Auto, sondern alle Autos entlang der Straße wurden vom starken Hagel beschädigt. Den Termin für ein Gutachten, das er für die Versicherung braucht, bekommt er für Mitte Oktober. Erst dann kann er seinen Wagen reparieren lassen. Das sind fast zwei Monate nach dem Sturm, der eine Spur der Verwüstung im Wittelsbacher Land hinterlassen hat. So wie Oswald geht es vielen Menschen, die auf Termine beim Sachverständigen oder auf Handwerker teilweise lange warten müssen.

Die starken Unwetter diesen Sommer setzten nicht nur den Privathaushalten zu, sondern auch viele Firmen unter Druck. Etliche Betriebe haben doppelte Arbeit, da sie auf der einen Seite selbst Betroffene sind und auf der anderen Seite von Kunden angerufen werden, um dort Schäden zu reparieren. Besonders sei das bei Autohäusern der Fall, sagt Sascha Schneider, Pressesprecher der Handwerkskammer Schwaben.

