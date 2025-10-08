Icon Menü
Landrat mit 72 Jahren? Klaus Habermann kandidiert für die SPD

Aichach-Friedberg

Landrat mit 72 Jahren? Klaus Habermann kandidiert für die SPD

Damit hat kaum jemand gerechnet: Nach fast 30 Jahren als Bürgermeister in Aichach geht Klaus Habermann bei der Kommunalwahl um den Posten als Landrat ins Rennen.
Von Jonathan Lyne
|
    • |
    • |
    • |
    Klaus Habermann ist bei der Kommunalwahl im März Landratskandidat der SPD in Aichach-Friedberg.
    Klaus Habermann ist bei der Kommunalwahl im März Landratskandidat der SPD in Aichach-Friedberg. Foto: Jonathan Lyne

    Die Genossinnen und Genossen staunten nicht schlecht, als die SPD bei ihrem Unterbezirksparteitag am Montagabend ihren Kandidaten für die Kommunalwahl vorschlug: Klaus Habermann wird um die Nachfolge von Landrat Klaus Metzger ins Rennen gehen. „Wenn jemand überrascht sein sollte – ich bin es auch“, scherzte der 72-Jährige.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Michael Menigat

    Na Prima Eigentlich sollte Mann mal wissen, wenn SCHLUß ist. Grüße Michael Menigat

