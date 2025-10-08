Landrat mit 72 Jahren? Klaus Habermann kandidiert für die SPD

Die Genossinnen und Genossen staunten nicht schlecht, als die SPD bei ihrem Unterbezirksparteitag am Montagabend ihren Kandidaten für die Kommunalwahl vorschlug: Klaus Habermann wird um die Nachfolge von Landrat Klaus Metzger ins Rennen gehen. „Wenn jemand überrascht sein sollte – ich bin es auch“, scherzte der 72-Jährige.
Aichach-Friedberg
Na Prima Eigentlich sollte Mann mal wissen, wenn SCHLUß ist. Grüße Michael Menigat
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden