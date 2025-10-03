Icon Menü
Langer Tag der Demokratie in Friedberg: Escape-Room und Aktionen für Jugendliche

Friedberg

Jugend rettet die Demokratie – Escape-Room-Spiel begeistert in Friedberg

Beim Langen Tag der Demokratie in Friedberg stehen Jugendliche im Mittelpunkt. Sie lernen politische Themen auf spielerische Weise kennen.
Von Allen Xu
    Beim Langen Tag der Demokratie am Mittwoch in Friedberg stand die Jugend im Mittelpunkt.
    Beim Langen Tag der Demokratie am Mittwoch in Friedberg stand die Jugend im Mittelpunkt. Foto: Allen Xu

    Die Grünen sind natürlich grün – aber ist die CSU rot? Und die AfD, ist die schwarz?“ – „Nein, bei der AfD sagt man ‚wählt blau‘.“ Nach einigen Minuten des Ratens hatten vier Achtklässlerinnen schließlich alle großen deutschen Parteien der richtigen Farbe mit Kärtchen zugeordnet. Drehten sie diese um, ergab sich daraus ein Lösungswort, das zu weiteren Hinweisen führte. Das Quartett stand am Donnerstag vor einer großen Aufgabe. Sie lautete: „Rettet die Demokratie“.

