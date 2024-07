180 Läufer vertreten Aichach-Friedberg bei Lauf 10!

La-Ola-Wellen, Applaus, Jubelrufe: Hunderte Zuschauer warteten vor dem Hopfenmuseum in Wolnzach und begrüßten die Läufer im Ziel. Nach 10 Kilometern hatten es die 2.700 Nichtsportler geschafft. Der Lauf 10! in Wolnzach ist nämlich kein gewöhn­licher Lauf, vor allem kein Wett­kampf. Es geht da­rum, Untrainierte binnen zehn Wo­chen so fit zu machen, dass sie zehn Kilometer joggen oder walken können. 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat­ten sich aus dem Landkreis Aichach-Friedberg auf den Weg in die Haller­tau gemacht.

