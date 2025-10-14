Leseraufruf: Wo wäre ein geeigneter Standort für den Wochenmarkt?

Jeden Freitagmorgen findet der Wochenmarkt auf dem Marienplatz in Friedberg statt. Die Stammkunden können sich den Markt nicht wegdenken, doch die Fieranten beklagen Umsatzrückgänge. Die Stadt Friedberg berät schon seit längerem über Maßnahmen, um den Markt attraktiver für Besucher, aber auch für Verkäufer zu machen. In diesem Zuge ist auch wieder eine Diskussion über den Standort entbrannt.

Ideen für einen Wochenmarkt-Standort: Was wünschen sich die Friedberger?

Zuletzt wurde über eine Verlegung auf den Platz zwischen der St.-Jakobs-Kirche und dem Pfarrzentrum debattiert. Der neue Standort hätte einige Vorteile, aber auch viele Nachteile. So oder so: Entschieden ist noch lange nichts. Die Entscheidung über einen neuen Standort wurde vom Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss erstmal vertagt. Genug Zeit also, um eine Umfrage zu starten: Welchen Standort für den Wochenmarkt fänden Sie in Friedberg sinnvoll? Ist der Marienplatz schon die beste Option oder wo sehen Sie gute Alternativen?

Wir freuen uns über Ihre Ideen per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, die wir gesammelt veröffentlichen werden. Schreiben Sie uns auch gerne dazu, weshalb Sie den Standort für geeignet halten oder was Sie sich ansonsten von dem Wochenmarkt wünschen würden.