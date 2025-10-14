Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Leseraufruf: Welchen Standort am Wochenmarkt fänden die Friedberger selbst gut?

Friedberg

Leseraufruf: Wo wäre ein geeigneter Standort für den Wochenmarkt?

Die Fieranten auf dem Friedberger Wochenmarkt kämpfen mit sinkenden Umsätzen. Deshalb gibt es nun erneut Diskussionen, ob es denn einen geeigneteren Standort als den Marienplatz geben könnte.
Von Leonie Gaugigl
    • |
    • |
    • |
    Wochenmarkt am Freitag in Friedberg
    Wochenmarkt am Freitag in Friedberg Foto: Jutta Metzger

    Jeden Freitagmorgen findet der Wochenmarkt auf dem Marienplatz in Friedberg statt. Die Stammkunden können sich den Markt nicht wegdenken, doch die Fieranten beklagen Umsatzrückgänge. Die Stadt Friedberg berät schon seit längerem über Maßnahmen, um den Markt attraktiver für Besucher, aber auch für Verkäufer zu machen. In diesem Zuge ist auch wieder eine Diskussion über den Standort entbrannt.

    Ideen für einen Wochenmarkt-Standort: Was wünschen sich die Friedberger?

    Zuletzt wurde über eine Verlegung auf den Platz zwischen der St.-Jakobs-Kirche und dem Pfarrzentrum debattiert. Der neue Standort hätte einige Vorteile, aber auch viele Nachteile. So oder so: Entschieden ist noch lange nichts. Die Entscheidung über einen neuen Standort wurde vom Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss erstmal vertagt. Genug Zeit also, um eine Umfrage zu starten: Welchen Standort für den Wochenmarkt fänden Sie in Friedberg sinnvoll? Ist der Marienplatz schon die beste Option oder wo sehen Sie gute Alternativen?

    Wir freuen uns über Ihre Ideen per Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, die wir gesammelt veröffentlichen werden. Schreiben Sie uns auch gerne dazu, weshalb Sie den Standort für geeignet halten oder was Sie sich ansonsten von dem Wochenmarkt wünschen würden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden