Lkw-Fahrer verursacht einen Sachschaden von über 17.000 Euro

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag bei einem Unfall einen Sachschaden in Höhe von 17.200 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw-Fahrer um 16.30 Uhr auf der B300 in Richtung Aichach unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er offenbar ein neben ihm fahrendes Auto. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto mehrmals gegen die Leitplanke geschleudert, nach rund 50 Metern kam es zum Stehen.

Nach Angaben der Polizei konnte das Auto nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Verkehr war für rund eine Stunde eingeschränkt. (jly)