Vom Holz zum Präzisionsinstrument: Manfred Geisenberger und die Kunst des Bogenbaus

Ein leises Sirren in der Luft ist zu hören. Zielsicher landet der Pfeil in der Mitte der Zielscheibe. Immer wieder nimmt Manfred Geisenberger den Bogen auf, legt den Pfeil ein und spannt die Sehne. Er fixiert das Ziel, atmet ruhig ein und aus. Sein Oberarm und seine Hand bilden auf einer Höhe eine waagrechte Linie. Mit beiden Beinen steht er fest auf dem Boden. Nichts ist hektisch, nichts ist laut. Er steht auf einer Wiese in der Nähe der Lechstaustufe 22 bei Unterbergen. Gut zehn Meter ist die Entfernung zum Ziel. Normalerweise sind es zwischen 20 und 30 Meter, doch heute erklärt er einer kleineren Gruppe in Unterbergen, wie man richtig mit Pfeil und Bogen schießt. Denn so einfach wie es aussieht, ist es nicht. Dieser Sport brauche viel Übung. Es gibt Bogen für Links- oder Rechtshänder, je nach Körpergröße und Gewicht richtet sich das Modell.

