Landratsamt warnt: Fall von Meningokokken in Jimmy's Funpark

Das Landratsamt Aichach-Friedberg warnt Besucherinnen und Besucher von Jimmy‘s Funpark in Dasing vor einer möglichen Infektion mit Meningokokken. Diese können eine gefährliche Gehirnhautentzündung hervorrufen.

Alle Besucherinnen und Besucher, die sich am Donnerstag, 5. September, im Zeitraum zwischen 11.30 und 14.30 Uhr in dem Indoor-Spielplatz aufgehalten haben, bittet die Behörde vorsichtshalber, bis einschließlich Sonntag, 15. September, darauf zu achten, ob sich Symptome wie Fieber, Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, starke Schläfrigkeit, Nackensteifigkeit, morgendliches Erbrechen, Zeichen von Kreislaufversagen sowie Krampfanfälle entwickeln. Bei Beschwerden wie plötzlich auftretendem Fieber, Schüttelfrost oder Kopfschmerzen sollten die Betroffenen umgehend einen Arzt aufsuchen.

Meningokokken-Fall in Jimmy‘s Funpark Dasing: Wie verläuft die Krankheit?

An einer Meningokokken-Infektion kann laut Landratsamt jeder erkranken. Am häufigsten trifft es aber Säuglinge im ersten Lebensjahr, Kleinkinder oder Jugendliche. Das Risiko ist bei geschwächter Abwehrlage, schlechten hygienischen Bedingungen oder in engen Wohnverhältnissen größer. Auch Rauchen oder eine vorhandene Virus-Erkrankung der Atemwege kann die Empfänglichkeit für eine Meningokokken-Infektion erhöhen.

Laut dem Online-Portal Infektionsschutz.de handelt es sich bei der Meningokokken-Infektion um eine schwere Krankheit, die innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden kann. Die Bakterien Neisseria meningitidis, auch Meningokokken genannt, verursachen meist eine eitrige Hirnhautentzündung, die sogenannte Meningitis, seltener eine Blutstrominfektion (Sepsis).

In Deutschland kommen Meningokokken-Erkrankungen selten vor, im Jahr etwa vier Fälle pro 1 Million Menschen. Meistens handelt es sich um Einzelfälle oder um kleine örtliche Häufungen, insbesondere in den Wintermonaten. Sie werden durch Tröpfchen- oder Schmierinfektion übertragemn.