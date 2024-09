Meningokokken-Warnung in Dasing: Schulen und Kindergärten reagieren gelassen

Mit einer ungewöhnlichen Warnung hatte sich das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg diese Woche an die Öffentlichkeit gewandt. Wer nach einem Besuch in Jimmy‘s Funpark Dasing am 5. September zwischen 11.30 und 14.30 gesundheitliche Probleme bemerkt, sollte sich wegen der Gefahr einer Infektion mit Meningokokken an einen Arzt wenden. Die Warnung war eine reine Vorsichtsmaßnahme; aktuell besteht in dem Indoor-Spielplatz keinerlei Gefahr. Auch Schulen und Kindergärten in Aichach-Friedberg reagieren gelassen. Meningokokken sind besonders für Kinder gefährlich und können zu einer Gehirnhautentzündung führen. Die meisten können sich jedoch nicht an einen Fall erinnern. Andere meldepflichtige Krankheiten treten deutlich häufiger auf. Wie Betreuungseinrichtungen mit solchen Fällen umgehen und welche Meningokokken-Fälle es in der Vergangenheit gab.

Anna Faber