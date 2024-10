Apfelernte in Mering ist ein voller Erfolg

Obwohl das Wetter nicht gerade einladend war, kamen viele, um sich auf der Streuobstwiese der BN-Ortsgruppe Merching für den Winter mit alten lagerfähigen Apfelsorten einzudecken. Zur Auswahl standen elf verschiedene Sorten, z.B. Boskop, Zabergäu Renette, Brettacher Gewürzapfel oder der Rheinische Bohnapfel. In diesem Jahr bogen sich die Zweige unter der Last der Äpfel, sodass jeder Besucher von jeder Sorte so viel pflücken konnte, wie er wollte. Trotzdem sind an einigen Bäumen noch reichlich Äpfel vorhanden. Wer am 3. Oktober keine Zeit hatte, kann sich privat mit Lageräpfeln eindecken. Auch der vorbereitete Kuchen fand großen Zuspruch und bei netten Gesprächen zwischen BN-Mitgliedern und Gästen war nach kurzer Zeit alles aufgegessen. Eine für alle Beteiligten tolle Aktion.

Apfelernte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Streuobstwiese Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis