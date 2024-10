Auszubildende der Forum Media Group entdecken Teamgeist auf Segeltörn in der Ostsee

An Bord eines Segelschiffes ist Teamarbeit gefragt: Beim Brassen oder Segelsetzen ist gegenseitige Unterstützung nötig. Um schnell als Team zusammenzuwachsen, starten die Auszubildenden der Merchinger Forum Media Group ihre berufliche Reise mit einem besonderen Erlebnis: einem Segeltörn auf dem firmeneigenen Segelschiff „Eye of the Wind“. In diesem Jahr ging es von Kappeln aus über die Ostsee nach Dänemark.

Lernen an Bord

Während der Zugfahrt nach Kappeln wurden zur Vorbereitung auf das Segeln Knoten geübt und Freundschaftsarmbänder für die anderen Teammitglieder geknüpft. Die acht teilnehmenden Auszubildenden und Studierenden wurden von Daniela Krauss, Personal- und Ausbildungsleitung, begleitet.

Der Segeltörn diente vor allem dem Ankommen der neuen Auszubildenden und der Förderung von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten. An Bord lernten die Teilnehmenden, wie ein Schiff – und im übertragenen Sinn auch ein Unternehmen – funktioniert. Die Crew des Schiffes leitete die Auszubildenden an und band sie in anspruchsvolle Aufgaben ein: So ging es hoch hinauf auf die Masten, um gemeinsam die Segel einzuholen. Die Auszubildenden waren motiviert bei der Sache und arbeiteten fleißig an Bord mit. Neben der Mitarbeit an Bord waren interaktive Workshops zu Themen wie Projektmanagement und Kommunikation ein wichtiger Bestandteil der Reise. Diese waren von den Auszubildenden selbst vorbereitet worden und boten reichlich Gelegenheit zur Reflexion. Neben den intensiven Lernphasen kamen auch der Spaß und das gemeinsame Erleben nicht zu kurz. Die Abende wurden genutzt, um die Häfen und Inseln zu erkunden. Die Crew der „Eye of the Wind“ unterstützte die Teilnehmer tatkräftig.

„Es war rundum eine inspirierende, lehrreiche und außergewöhnliche Reise, die uns zusammengebracht hat und viel zur persönlichen Weiterentwicklung beigetragen hat“, so Daniela Krauss. Der Segeltörn ließ die neuen Auszubildenden und Studierenden als Team zusammenwachsen und wurde von allen mit Begeisterung aufgenommen. (AZ)