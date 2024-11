Beim Merchinger Advent ist heuer viel geboten

Viel Schnee sorgte im letzten Jahr für einen ganz besonderen Zauber beim Merchinger Advent, dem kleinen, karitativen Adventsmarkt. Auch in diesem Jahr wird der Markt wieder am ersten Adventssonntag stattfinden. Marianne Aumiller, Gemeinde Merching, freut sich in diesem Jahr über besonders viele Zusagen der tatkräftigen Vereine und Gruppierungen, die nicht nur für Budenzauber mit 14 kleinen Ständen, sondern auch für stimmungsvolle Beleuchtung oder etwa den geschmückten Christbaum in der Schulaula und dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule Merching sorgen.

Ab 15 Uhr öffnet bereits das beliebte Adventscafé des Elternbeirats seine Türen und lädt alle wieder zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee, Kuchen und vielem mehr in die von den Schülern liebevoll geschmückte Schulaula. Um 16 Uhr begrüßt Bürgermeister Helmut Luichtl alle Gäste offiziell. Die Kinder des Hauses für Kinder Merching werden die Eröffnung dabei fröhlich und adventlich begleiten.

Wer in diesem Jahr entscheiden darf, wohin genau der Gesamterlös für den guten Zweck geht, wird wieder im Anschluss an die Grußworte des Bürgermeisters per Los ermittelt. Da alle Beteiligten im Lostopf sind, wird es in diesem Jahr besonders spannend. Bis der Nikolaus und Knecht Ruprecht gegen 17 Uhr kommen, die wieder aufgrund des hervorragenden Drahts zum Burschenverein Zeit finden, kann man noch den Markt erkunden.

Essen und Geschenke beim Merchinger Advent

Neben vielen Leckereien von Engelspunsch über Kässpatzen, Fischsemmeln bis zu Bratwurstsemmeln, bei denen sicher kein Wunsch offen bleibt, haben viele fleißige Hände gebastelt. Der Merchinger Frauenstammtisch bietet stimmungsvolle Adventsgestecke und Türkränze an, die die Frauen am Stand der Modellflieger verkaufen. Die Modellflieger selbst zeigen nach einer Pause wieder ihr Bastelgeschick in verschiedensten adventlichen Anhängern und kunstvollen kleinen Geschenkideen.

Die Merchinger Schulen sind ebenfalls wieder dabei: Selbstgemachte Seifen, Stiftehalter und individuelle Weihnachtskarten sind unter anderem im Angebot. Für die Karten sollen besonders auch Geschäftskunden angesprochen werden, die diese auch hier für einen karitativen Anlass vor Ort statt bei Anbietern im Internet bestellen können. Auch das Bürgernetz Merching/Mering ist mit einem Stand vertreten, bei dem unter anderem der neue selbstgestaltete Bürgernetz-Kalender und Strickwaren angeboten werden. Gegen 20 Uhr schließt der kleine Markt voraussichtlich wieder.

Der Merchinger Adventskalender wird erst wieder im Jahr 2025 stattfinden. Wer sich aber jetzt schon vorstellen kann, mitzumachen, kann sich bereits bei Wibke Sachs, 08233 743416 oder sachs-wibke@gmail.com melden.