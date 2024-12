Das sind die Naturhelden der Grundschule in Merching

Die bekannten Skirennläufer Felix und Christian Neureuther überzeugten mit ihrem Projekt „Naturhelden“ 500 Grund- und Förderschulen in ganz Deutschland – und die Grundschule Merching mit ihrer Naturhelden AG ist dabei. Darin arbeiten Schulleiterin Corina Engelstätter, Umweltbeauftragte und Lehrerin Eva Müller und als Steuerungsteam die Eltern Rebecca van Dijk-Blom, Franziska Mayr und Simone Poppe zusammen, um die Kinder zwei Jahre lang zu begleiten. Die Beteiligten hat überzeugt, dass das Projekt so alltagstauglich und bodenständig ist.

Schulleiterin Eva Müller ist es ein Anliegen, ihren Schützlingen zu zeigen, dass das eigene, verantwortungsvolle Handeln sehr wohl etwas für die eigene Gesundheit und ein gutes Leben in und mit der Natur bewirken kann. Schülermama Rebecca van Dijk-Blom unterstützt den Umweltschutz aus Überzeugung: Als Kind hat sie selbst ein Green Team gegründet und Müll im Wald gesammelt, verrät sie. Auch als Familie versuchen sie egal ob bei Urlaub oder Ernährung ihren Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen vorzuleben. Simone Poppe liegt es sehr am Herzen, dass die Kinder die Natur erleben können und möchte sie auch sensibilisieren, ihren großen Wert zu begreifen: „Sie gibt uns so viel zurück.“

Kinder in Merching erleben tolle Projekte

Im November fand die Kick-Off-Veranstaltung mit den Neureuthers statt zum Thema „Kids gegen Müll – Kleine Hände große“. Wirkung. Die Schule bekam umfangreiches Material dazu. Seither haben die 15 Kinder aus der 3. und 4. Jahrgangsstufe schon einige tolle Projekte erlebt: Sie legten gemeinsam ein Naturmandala an oder beschäftigten sich mit Recycling, in dem sie aus Klorollen kleine Geschenkverpackungen bastelten, auch das Upcycling haben sie umgesetzt. Hier entstanden aus Klorollen raffinierte Hülsen für Vogelfutter.

Zwar kennen die Kinder das Müllsammeln auch vom „Ramadama“, bei dem sich die Schule immer beteiligt, aber beim Programmpunkt „Müllmania“ integrierten sie spezielle Bewegungen bei bestimmten Fundsachen. „Zuerst ging es natürlich einmal darum, was Umweltschutz überhaupt bedeutet“, erklärt Eva Müller. Die Kinder lernten auch eine kleine Biogasanlage aufzubauen. Mit Abfall, Luftballon und einer Flasche konnten sie das Prinzip schnell begreifen und selbst umsetzen.

Eltern sollen die Ziele der Naturhelden unterstützen

Beim Projekt „Wilder Haufen“ lernen die Kinder, genau zu beobachten, wie Verrottung vor sich geht: Wie lange es braucht, bis etwas verrottet - aber auch, dass Tiere dabei diese „Wilden Haufen“ für sich nutzen und bei dem Prozess eine Rolle spielen. In diesem Zusammenhang werden sie ein wenig später auch lernen, wie man Mikroplastik aus Sand filtert.

Schulleiterin Corina Engelstätter betont, wie wichtig es ist, dass die Kinder nicht nur in der Schule punktuell eine Veranstaltung erleben – das Erlebte soll vor allem nachhaltig sein. Gerade weil alle im Team beobachten, dass es ganz unterschiedliche Voreinstellungen sind, welche die Kinder von zu Hause mitbekommen. „Der eine erlebt einen sehr bewussten Umgang mit Ressourcen und der Natur, der andere überhaupt nicht. Wir sind dazu auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, dass sie uns als Schule dabei begleiten.“