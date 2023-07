Merching

Die Merchinger Firma Zooom macht das Alltagsfahrzeug zum Camper

Plus Aufstelldach, ausklappbare Küche und eine Standheizung - und schon hat sich das eigene Auto in ein Wohnmobil verwandelt. Die Merchinger Firma Zooom macht das möglich.

Mit demselben Auto unter der Woche in die Arbeit zum Einkaufen in die Kita - und am Wochenende zum Campen fahren. Das macht die Zooom Reisefahrzeuge Manufaktur in Merching möglich. Sie hat sich darauf spezialisiert, Alltagsfahrzeuge zum Wohnmobil aufzurüsten und unterstützt auch Tüftler bei eigenen Ausbauten. Je kleiner das Gefährt, desto größer die Herausforderung.

Dabei hat das Unternehmen mit zehn fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit der Gründung 1998 einige Lösungen entwickelt, für die die Kunden von weither kommen. Dazu zählt die Drehkonsole für den VW Caddy. Mit dieser lassen sich Fahrer und Beifahrersitz nach hinten schwenken, sodass sie in den Wohnraum zeigen. Es ist weltweit die einzige Drehkonsole für den Caddy, die die notwendige TÜV-Zulassung hat. Wie Philipp Schmieder vom Vertrieb berichtet, hat er diese sogar schon bis nach Neuseeland verschickt. Die meisten Kunden lassen sie jedoch direkt in Merching einbauen und kommen dafür bis aus Hamburg, Rostock oder aus der Schweiz angereist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

