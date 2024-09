Am Tag des Ehrenamts steht die Jugend im Mittelpunkt

Für Bürgermeister Helmut Luichtl ist klar: „Die Ehrenamtlichen sind der Schatz der Gesellschaft. Durch ihren Einsatz und ihre Kreativität tragen sie zum Fortschritt und zu Zusammenhalt der Gemeinde Merching bei.“ Ihnen dankt die Gemeinde daher am „Tag des Ehrenamtes“.

Luichtl erinnerte an die große Verantwortung, die von der politischen Gemeinde getragen werde, den wertvollen Beitrag der Ehrenamtlichen im kirchlichen Bereich und an die vielen unterschiedlichen Gruppierungen und Ortsvereine, Freiwillige, die bei Pflege und Säuberung der öffentlichen Plätze und Gebäude mitwirkten, und auch das Bürgernetz Merching-Mering: Sie alle leisteten freiwillig mit Güte und Warmherzigkeit so viel Positives für die Gesellschaft und brächten sie dadurch voran.

Merching ehrt seine jungen Sportler

Im Fokus standen dieses Jahr aber auch besonders zehn junge Sportler aus der Gemeinde, die mit einer kleinen Anerkennung belohnt und geehrt wurden. Einige waren bereits im Jahr 2023 vom Landkreis ausgezeichnet worden. Die Radsportler, alle Radsportverein Kissing e.V., waren mit ihrer Trainerin Claudia Langner gekommen und zeigten nach der Ehrung eine eindrucksvolle Kostprobe ihres Könnens. Lea Hofmuth, Laura Mayer, Yaron Winkler belegten jeweils den zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im Vierer Einrad U 15, Nina Langner (zurzeit in Dänemark), Yara Winkler und Marah Leypoldt konnten sich über den zweiten Platz im Sechser Einrad der Junioren freuen.

Zwei erfolgreichen Ringer aus dem Turn- und Stemmclub Mering sind eigentlich in Merching zuhause: Toni Klement sicherte sich den Oberbayrischen Titel des Bezirksmeisters im Ringen, Benedikt Rieger, der schon mehrfach auf sich aufmerksam machte, überzeugte als Erstplatzierter bei den Schwäbischen Bezirksmeisterschaften im Ringen griechisch-römisch bis 77 Kilogramm.

Icon Vergrößern Auf dem Siegerpodest bei den Deutschen Meisterschaften waren Lilli Maresch (rechts) und Jasmin Brändle platziert. Foto: Christina Riedmann-Pooch Icon Schließen Schließen Auf dem Siegerpodest bei den Deutschen Meisterschaften waren Lilli Maresch (rechts) und Jasmin Brändle platziert. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Lilli Maresch, Sportakrobatikverein Augsburg-Hochzoll, ließ mit zwei Treppchenplätzen bei den Deutschen Meisterschaften aufhorchen (zweiter Platz Dynamik, dritter Platz Balance). Für denselben Verein trat Jasmin Brändle bei den Deutschen Meisterschaften an und erhielt den Titel zur Deutschen Meisterin der Nachwuchsklasse.

Icon Vergrößern Große Erfolge konnten die beiden Ringer Toni Klement (rechts) und Benedikt Rieger auf oberbayrischer bzw. schwäbischer Ebene verbuchen. Foto: Christina Riedmann-Pooch Icon Schließen Schließen Große Erfolge konnten die beiden Ringer Toni Klement (rechts) und Benedikt Rieger auf oberbayrischer bzw. schwäbischer Ebene verbuchen. Foto: Christina Riedmann-Pooch

Mit einer zünftigen musikalischen Unterhaltung der Bayermünchinger Stubenmusi (Michael Klostermayr, Tuba und Michael Rohrmair, Ziach) richtete auch Geburtstagskind Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko seine Worte und Glückwünsche an die jungen Sportler: Es sei enorm, welche Spitzenleistungen es in der Region gibt - besonders stolz sei er natürlich, wenn die Sportler sogar aus seiner Heimatgemeinde kommen. Auch für das Engagement im Ehrenamt drückte er seine Anerkennung aus: „Unsere Region wäre nicht so liebenswert, wenn es das Ehrenamt nicht gäbe.“

Tomaschko: Merching ist im Ehrenamt gut aufgestellt

Damit gestalte man nicht nur seine Heimat aktiv mit, sondern fördere auch das Zusammenhalten und Treffen in der Gemeinschaft - so wie es kürzlich beim Veteranenverein gelebt wurde. Auch für die Zukunft sieht Tomaschko dies in Merching durchwegs positiv, gerade wenn er etwa den Nachwuchs bei der Freiwilligen Feuerwehr oder den Burschen in Merching erlebt.

Bevor die kleine Feier bei Musik und gutem Essen in ein gemütliches Beisammensein überging, dankte Luichtl Marianne Aumiller, Hans Stadtherr und Patrizia Luichtl, die beim Vorbereiten und Begleiten der Feierlichkeit beteiligt waren.