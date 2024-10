Ein Familienunternehmen in Merching macht Wohnideen zur Wirklichkeit

„Familiär und bodenständig“ beschreibt Robert Ringenberger das Betriebsklima in seinem Unternehmen. Seit 1991 sorgt Holzbau Ringenberger aus Merching für gut Holz in privaten Immobilien. Längst beschränkt sich das Angebot nicht nur auf die klassische Zimmerei. Das Unternehmen versteht sich als Komplettanbieter für Modernisierungen. Die Spezialgebiete sind das Modernisieren, Renovieren, Umbau, An- und Ausbau sowie Aufstockungen. Ein Lieblingsprojekt des Firmenchefs: Eine ehemalige Scheune wurde in eleganten Wohnraum mit Zwischenebenen, Sauna-, Sport- und Gästebereich umgebaut. „Wohnraumerweiterungen sind generell meine Lieblingsprojekte“, sagt Ringenberger.

Michael Eichhammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Merching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis