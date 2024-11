Gemeinsamer Spieletag in Merching

Ideales Brettspiele-Wetter zog viele Familien am Sonntag in den Merchiger Pfarrsaal, wo bei frischen Waffeln und selbst gebackenen Kuchen Eltern und Kinder gemeinsam aktuelle Spiele ausprobieren konnten. Dank der Expertise von Diana Pfaffl vom Kreisjugendring haben unentschlossene Besucher schnell treffende Vorschläge für die nächste Spielerunde bekommen. Die Regeln der Spiele wurden sofort erklärt und sehr schnell konnte alles umgesetzt werden. Langwierige Anleitungen und Erklärungen wurden so an einigen Tischen umgegangen.

Es wurden Spiele quer durch die Bank gespielt: Karten-, Brett-, Strategie-, Denkspiele. Mit über 1.000 Spielen war die Auswahl riesig. Unter den Kleinen waren drei Klassiker wie Looping Louie, Hungry Hippos und SOS Affenalarm sehr beliebt und hatten keine Zeit Staub zu fangen, denn sie wurden immer wieder ausgeliehen. Der Merchinger Pfarrsaal ist eine perfekte Kulisse für diese Veranstaltung, fanden die Besucher. Die Zusammenarbeit von Pfarrei, Kreisjugendring und Merchinger JuKi hat wieder sehr gut geklappt und man sollte dieses Veranstaltungsformat auf jeden Fall weiterführen. Die Planungen für 2025 werden deshalb bald angegriffen. Diese Aktion wird von den Familien und Kindern aus Merching angenommen und viele haben sich mit einem „Bis zum nächsten Mal“ verabschiedet, sodass wir sagen können: Der Spieletag ist gekommen, um zu bleiben.

