Hund läuft beim Fußgängerüberweg am Mandichosee in ein Auto

Am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, lief auf der Staatsstraße 2380 auf Höhe des Fußgängerüberwegs am Mandichosee Merching ein Hund auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Tier. Der wohl dem Besitzer entlaufene Hund rannte im Anschluss in unbekannte Richtung davon und war nicht mehr auffindbar. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden. Der unbekannte Hundehalter meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)

