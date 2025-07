Im Ferienprogramm Merching sind noch Restplätze frei

Einen riesigen Ansturm gibt es auch dieses Jahr beim Merchinger Ferienprogramm: 343 Kinder haben sich Jahr angemeldet - 1138 Plätze wurden für 55 Programmpunkten zugeteilt. Doch es gibt auch noch ein paar attraktive Restplätze.

Ganz spontan kann man noch zur Jugenddisco der Dream Dance Party in Schmiechen dazustoßen: Sie findet am 25. Juli von 14 bis 17 Uhr statt.

Jeder, der möchte, kann sich am 2. August in das rasanteste und spritzigste Abenteuer ganz Merchings stürzen: Das Wasserrutschen am Löfflerberg ist noch offen für TeilnehmerInnen. Ohne Reservierung gibt es am 8. Und 9. August ganz großes Kino: Ab 19.30 Uhr startet das beliebte Freilichtkino im Merchinger Schulhof. Zu sehen sind „Elemental“ (FSK ab 0) und „Die Schöne und das Biest“ (FSK ab 6). Natürlich ist wieder alles dabei, was zu einem Sommerkinoabend unter freiem Sternenhimmel gehört: Für Verpflegung, Popcorn, Getränke und Schleckereien ist gesorgt.

Plätze frei für Podcast-Workshop im Merchinger Ferienprogramm

Restplätze gibt es noch für die Mini-Stadt (4. bis 8. August), den Podcast-Workshop HeldInnenInterview (4. August), das Offene Training der TSV Gymnastik (4. August) oder das Merchinger Mini-Musical (20. August). Auch wer Pferde hautnah erleben (6. August) oder die Natur im Schuhkarton (14.August) entdecken will, hat noch Chancen auf ein tolles Ferienerlebnis. Auch Pen und Paper Rollenspiele (22. August) oder Spiel, Spaß und Kreativität im Klostergarten (25. August) oder ein Ausflug zum Waldpavillon (29. August) sind noch möglich. Kreative Künstler sind noch für den Malkurs mit Acrylfarben (28. August) und beim Comics zeichnen (5. September) gesucht.

Weitere Informationen unter www.unser-ferienprogramm.de/merching/programm.php oder Rückfragen unter jugendbeauftragte.gemeinde.merching@gmx.de.