Merching investiert mehrere Millionen Euro in die Infrastruktur

Plus Bürgermeister Helmut Luichtl informiert über die vielen Projekte der Gemeinde bei der Bürgerversammlung in Steinach.

Der Gemeinde Merching geht es mit einem Gesamtguthaben von knapp sechs Millionen Euro finanziell gut. Das stellte Bürgermeister Helmut Luichtl bei der jüngsten Bürgerversammlung in Steinach vor. Doch er betonte, dass noch viele Projekte anstehen oder nicht abgerechnet sind. So zum Beispiel der Kreisverkehr Richtung Unterbergen/ Mering, sowie die kürzlich durchgeführten Kanalsanierungen.

Für den vierstöckigen Schulhausausbau, der im März 2024 starten soll, wurden kürzlich Gewerke in Höhe von über 5 Millionen vergeben. Zwar wird sich der neue Bau der Kindertagesstätte verzögern und kann nicht mehr im kommenden Jahr beginnen, aber auch dieser wird einiges kosten. Fest eingeplant sind für 2024 Behindertenparkplätze am Mandichosee und mit viel Finanzkraft verbunden der dritte Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt mit Straßenausbau, Gehweg und Glasfaserverlegung. Luichtl informierte, dass die Sperrung der Straße nach heutigem Kenntnisstand spätestens ab Anfang Dezember wieder den Winter über aufgehoben sein wird.