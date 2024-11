Merchinger Burschen neuer Patenverein der Landjugend Egling-Huaschof

Anlässlich des vom 6. bis 8. Juni 2024 stattfindenden 100-jährigen Gründungsfestes der KLJB Egling-Huaschof bat die Vorstandschaft den katholischen Burschenverein Merching, die Patenschaft für das Jubiläum zu übernehmen. Am vergangenen Wochenende folgten rund 40 Eglinger der Einladung ins Trachtenheim der Paartaler. Dort begrüßte der 1. Vorstand Jakob Storch etwa 120 Gäste. Nach alter Tradition trug die Eglinger Vorstandschaft knieend und in Reimform ihre Bitte vor. Um sich als würdiges Patenkind zu beweisen, mussten die Eglinger mehrere Spiele absolvieren. Diese wurden von Markus Helfer und Lukas Storch moderiert, die mit ihrer Musikgruppe Zua Blos’n für die musikalische Begleitung sorgten. Zunächst testeten die Merchinger Burschen das Wissen der Eglinger mit Fragen zu Gemeinde und Vereinsleben. Anschließend folgte ein Wettsägen, bei dem sich die Gäste trotz sportlicher Aufwärmübungen geschlagen geben mussten. Danach traten zwei Damen der KLJB beim Eierlauf an. Währenddessen wurden die Freigetränke für die Merchinger beim Jubiläum hart verhandelt, bis eine Einigung erzielt wurde. Ein weiteres Spiel forderte von zwei Paaren, ihren Partnern blind eine stark gewürzte Suppe zu füttern. Das langsamere Paar musste entscheiden, wer das letzte Spiel bestreitet. Hier zeigte sich der Eglinger Vorstand sportlich und trat selbst an: Aus Schüsseln mit verschiedenen Flüssigkeiten mussten Schlüssel getaucht werden, um eine Truhe zu öffnen. Trotz der Strapazen konnte der 1. Vorstand stolz die in der Truhe befindliche Patenschaftsurkunde – in Form einer gravierten Holzscheibe – entgegennehmen. Unter Applaus wurde die Patenschaft besiegelt. Nach einem gemeinsamen Abendessen wurde die neue Patenschaft ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die nächste Gelegenheit, mit dem Burschenverein Merching zu feiern, bietet die Nikolausparty am 6. und 7. Dezember in der Mehrzweckhalle Merching.

