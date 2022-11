Merchinger Pfarrer bekommt Unterstützung

Der indische Pater Augustine unterstützt künftig die Pfarrei in Merching. Er kommt von einem besonderen säkulären Orden.

Vielleicht sind ihm einige auf dem Rad begegnet, einige kennen ihn schon vom Gottesdienst in der Pfarreiengemeinschaft Merching: Pater Augustine ist die neue Unterstützung für Pfarrer Xavier. Der Pater gehört zu dem säkulären Orden PMC (Peace Makers of Christo), der 2013 in Afrika gegründet wurde und dem 15 Priester angehören. Fünf davon leben in Deutschland. Mit ihrem Bischof Barani Eduardo Hiboro Kussala ist ihr Anliegen, für den Glauben einzusetzen und ihn weiterzugeben.

Ursprünglich stammt er aus Süd-Indien, seine Muttersprache ist Tamil, insgesamt spricht er sieben Sprachen. Er ist der älteste Sohn der Familie, hat noch einen weiteren Bruder und drei Schwestern, von denen auch eine als Ordensschwester lebt. Pater Augustine beschreibt sich selbst als fröhlichen und geselligen Menschen. Jeden Tag geht er spazieren oder zum Joggen – aber er verrät auch, dass er gutes Essen – egal ob deutsch oder indisch genießen kann.

Pfarrei in Merching bekommt Unterstützung

Pater Augustine hat bereits in verschiedenen Missionen in Indien gearbeitet. Im Jahr 2015 war er für drei Jahre im Bistum Augsburg tätig, weil dort Priestermangel herrschte und kehrte dann aber aus persönlichen Gründen nach Indien zurück. Jetzt kam er am Ende September wieder nach Deutschland zurück, um priesterliche Seelsorge zu leisten. Er wohnt jetzt in Steindorf und freut sich auf die neuen Aufgaben in der Pfarrei und - wie er selbst sagt - „seine geschenkten Talente für die Pfarrei fruchtbar zu machen.“ Besonders freut er sich aber auf die Begegnungen in der Pfarrei: Einige durfte er bereits kennenlernen und hat die Menschen in seinem Umfeld als freundlich erlebt. Der Zusammenarbeit mit Pfarrer Xavier, blickt er positiv entgegen: „Er hat ein gutes Herz. Ich freue mich sehr darauf und durfte schon gute Gespräche mit Pfarrer Xavier führen.“, betont er. Auch dass er sich schnell einleben könne und wohlfühle, sei Pfarrer Xavier ein großes Anliegen, fügt er dankbar hinzu.

„Die Pfarreiengemeinschaft ist groß – und um die Gemeinschaft lebendig gestalten zu können, ist eine Unterstützung sehr willkommen“, äußert sich auch Pfarrer Xavier erleichtert. Der Pater hat seine Ausbildung bereits beendet und wird ihn deshalb gut entlasten können.