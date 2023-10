Neue Freiflächen-Fotovoltaik ist östlich des Mandichosees geplant

Plus Einer mehr als vier Hektar großen PV-Anlage stimmt der Gemeinderat in Merching zu. Unsere Grafik zeigt den Standort.

Östlich des Mandichosees soll auf einer Ackerfläche eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage (PV) errichtet werden. Der Gemeinderat Merching gab nun mit zwei Gegenstimmen grünes Licht für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der etwa 4,14 Hektar umfasst.

Landschaftsarchitekt Stephan Fritz aus Friedberg beriet die Gemeinde bei der Planung des Sondergebietes: Westlich und östlich sind die nötigen Ausgleichsflächen vorgesehen. Die Teilfläche des geschützten biotopkartierten Auwalds ist mindestens 25 Meter von den Solarmodulen entfernt.