Nikolaus und Knecht Ruprecht zu Besuch beim Merchinger Advent

Die Merchinger starten wieder mit einem gelungenen karitativen Adventsmarkt in die Vorweihnachtszeit

Immer ist es so, dass der Merchinger Advent nur gelingen kann, wenn sehr viele fleißige Hände zusammen helfen. In diesem Jahr sorgte das Winterwetter für eine atemberaubende Atmosphäre – dass der kleine karitative Markt letztendlich so problemlos begehbar war, ist zu einem großen Teil dem Hausmeister der Schule, Hans Stadtherr, zu verdanken, der am Vortag bis in den frühen Abend hinein Schnee räumte.

Ein Rundgang über den Merchinger Markt

Wer den Markt zu besuchte, konnte sich schon ab 15 Uhr in der Schulaula, die der Elternbeirat in ein stimmungsvolles Adventscafé verwandelt hatte, über ein üppig bestücktes Kuchenbuffet freuen. Neben den Eltern hatten auch SchülerInnen der Mittelschule acht Kuchen dafür gebacken. Bürgermeister Helmut Luichtl vergaß bei der Eröffnung des Marktes nicht, allen tatkräftigen Helferinnen und Helfern zu danken, ohne die der Markt, dessen Erlös für einen guten Zweck gedacht ist, nicht möglich wäre.

In diesem Jahr wird über die Verwendung des Geldes der TSV entscheiden dürfen. Um Luichtl herum hatten sich während der Begrüßung schon die Kindergartenkinder zu ihrem Einsatz versammelt und sangen sich mit kleinen selbstgebastelten Sternlaternen in Begleitung ihrer Erzieherinnen zur Eröffnung des Marktes.

Mit Sternenlichtern und Gesang begrüßten die Krippen- und Kindergartenkinder den Advent Foto: Christina Riedmann-pooch

Dann lohnte sich ein Rundgang über den kleinen Markt, bei dem vom Schulkind, über aktive Vereinsmitglieder bis zum Bürgermeister jeder mit anpackte. Adventliche und weihnachtliche Klänge gab es dafür live vom Musikverein Merching unter Leitung von Franziska Beyerlein, die nicht für fröhliche Stimmung sorgten, sondern sogar ihre Instrumente mit kleinen weihnachtlichen Mützchen geschmückt hatten. Begehrt waren bei den klirrenden Minusgraden natürlich Heißgetränke, zu denen gebrannte Mandeln oder feine Plätzchen schmeckten. Hingucker war eine Donutstraße, die neben den Waffeln und den Bratwürstchen, Schupfnudeln oder den Marchinger Burgern der Renner war – besonders in Nähe des wärmenden Feuerkorbs. Vertreten war der Dritte Weltladen Mering mit Schokoladen und Teespezialitäten, sowie kleinen Geschenken aus fairem Handel.

14 Bilder Viele Gäste beim Merchinger Advent Foto: Christina Riedmann-Pooch

Den allerschönsten Stand hatten aber die Schüler der Grund- und Mittelschule Merching bestückt: Hier gab es liebevoll gefertigte Geschenke, von Gewürzmischungen über Weihnachtskarten, Engel, raffiniert gefertigte Teelichthalter mit Streichholzschachteln, Konfitüren, aber auch kleine Tonkunstwerke und Anhänger aus Filz. Auch selbstgestrickte Babykleidung, die von Familie Leder gespendet wurde, konnte hier erworben werden. Begeistert wurde von den Kindern gegen 17 Uhr die Ankunft von Nikolaus und Knecht Ruprecht begrüßt. Die beiden ließen sich nicht nehmen, trotz des großen Ansturms auch später für die schüchternsten Kinder noch einmal stehenzubleiben und einen kleinen süßen Gruß zu verteilen.