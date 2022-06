Open Air am Mandichosee: Sommerserenade findet wieder statt

Sommer, See und Musik: Das verspricht das diesjährige Open-Air-Konzert am Mandichosee in Merching. Ein besonderes Quintett steht im Zentrum.

Erfrischende und sehr kreative Momente verspricht das Programm bei der diesjährigen Sommerserenade am Mandichosee. Bürgermeister Helmut Luichtl und der Kulturausschuss freuen sich, nach der langen Pandemiezeit endlich wieder auf ein stimmungsvolles Sommer-Open-Air am Samstag, 9. Juli, ab 20.30 Uhr.

Men in Blech treten bei der Merchinger Sommerserenade auf

Die Men in Blech, ein im Lechrain schon seit Herbst 2003 bekanntes Bläserquintett in der Besetzung zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba, machen vor keiner Musikrichtung halt. Egal ob Klassik, Jazz, Popmusik oder Volksmusik - die musikalischen Gentlemen Andreas Bolleininger, Johannes Steinhart, Martin Nägele, Florian Pötzsche und Christian Paul sind ein Garant für wohlklingende Überraschungen. Doch damit nicht genug: Mit ihrem Programm "Poetry meets Brass", das sie am Mandichosee spielen werden, sind noch weitere Künstlerinnen und Künstler zur Verstärkung dabei.

Die Sommerserenade am Mandichosee im Jahr 2019. Foto: Christina Riedmann-Pooch (Archivbild)

Die Musiker werden mit Schlagzeuger Markus Kronhofmann die Auftritte von Poetinnen und Poeten unterschiedlichster Genres untermalen. Mörderische Kurzgeschichten gibt es von Michael Wenzel, Hannah Stockhammer wird mit Modern Poetry aufwarten und Der laute Gast hat Hip-Hop im Gepäck. Die Musiker verraten, dass ihnen diese kontrastreiche Fusion richtig Spaß macht. Kurz nach der Pandemie sei sie eher zufällig für ein Konzert im Friedberger Schloss entstanden, nachdem die erfolgreiche Verbindung Sax meets Brass altersbedingt leider beendet werden musste.

Auf die Gelegenheit am Mandichosee Open Air spielen zu können, bedeuten für die Men in Blech Begeisterung und ein wenig Nervenkitzel zugleich: Christian Paul freut sich auf die tolle Location und die Atmosphäre am See, den Sonnenuntergang und ist gespannt auf die elektrische Verstärkung, die sie sonst bei Auftritten ja nie brauchen. Einige von ihnen sind auch in Mering in der Kolpingkapelle aktiv und kennen die Merchinger Sommerserenaden gut. Es sei natürlich ein wunderbares Angebot, an so einem Ort auftreten zu dürfen, wo viele namhafte Gruppen gespielt haben, unterstreicht Christian Paul.

Ein Ersatztermin für die Sommerserenade ist nicht vorgesehen

Obwohl einige der Men in Blech auch bei der Operngala in Mering mitwirken und sie so einen straffen musikalischen Zeitplan haben, freuen sie sich schon auf diesen ganz besonderen Auftritt. Da bei ihnen untereinander nicht nur die musikalische Chemie stimmt und ihnen Auftritte richtig Spaß machen, fürchten sie nur zwei Dinge: Mückenschwärme und schlechtes Wetter. Denn ein Ersatztermin ist nicht vorgesehen. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind gerne gesehen.