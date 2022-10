Radfahrerin erschreckt sich vor Spinne und stürzt

Eine Spinne verursacht am Sonntag einen Verkehrsunfall in Merching. Dort ist eine 30-Jährige auf ihrem Rad unterwegs und erschreckt sich vor dem Achtbeiner.

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Sonntag in Merching. Gegen 13 Uhr war eine 30-jährige Radlerin auf der Staatsstraße 2380 auf Höhe des Mandichosees unterwegs. Während der Fahrt bemerkte die Frau, dass eine Spinne auf ihr herumkrabbelte. Die Fahrradfahrerin geriet laut Polizei daraufhin in Panik. Dabei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Glück im Unglück: Die Radfahrerin verletzte sich nur leicht. Das Fahrrad bleibt vollkommen unbeschädigt. Die Spinne, die eigentliche Verursacherin, entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. (AZ)