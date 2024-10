Reges Vereinsleben bei den Bayermünchingern

Beim Heimat- und Trachtenverein „Bayermünching“ Merching fand die 72. Jahreshauptversammlung statt. Vorsitzender Michael Rohrmair bedankte sich bei allen Amtsträgern und Helfern, die das Vereinsleben am Laufen halten. Er informierte über den Rücktritt des ersten Vorplattlers Patrick Gaigl. Der zweite Vorplattler Benedikt Pfaffl wird von ihm und bei der Jugend vom zweiten Gauvorplattler Albert Müller unterstützt. Rohrmair resümierte über vergangene Veranstaltungen wie dem beliebten Kesselfleischessen, dem erstmals an Karfreitag durchgeführten Steckerlfischessen und dem gelungenen Heimatabend. Das Freundschaftsschießen mit den Mandicho Schützen war ein unterhaltsames Glücksschießen für alle. Nach 29 Jahren wurde erstmals zu einem großen Vereins-Fototermin geladen. Der Vereinsausflug ging ins Freilichtmuseum „Glentleiten“ und ein vereinsinternes Grillfest fand ebenfalls statt.

Die Jugendleiterinnen Diana Pfaffl und Sabine Rohrmair waren mit ihrer Jugend (17 Kinder und sechs Jugendliche) sehr aktiv. Ihr Können konnten diese auf dem Heimatabend mit Tänzen als auch bei der Moderation beweisen und die Jungs mit dem Bankerltanz. Bei der Weltmeisterschaft im Schuhplatteln und Deandldrehen – dem Bayerischen Löwen – in Steinebach am Wörthsee traten Theresa Sanktjohanser und Luis Rohrmair an. Hierbei holte Theresa den zweiten Platz. Einen kleinen Auftritt hatte die Jugend auf dem Schulfest. Als Dankeschön ging es u.a. ins Hallenbad und zum Eisessen.

Am Vereinsausflug gab es nach der Führung ein Bobby-Car-Rennen. Derzeit wird intensiv für das Wertungsplatteln trainiert. Diana und Sabine betonten, dass gute Jugendarbeit nur zusammen möglich ist. Vorplattler Pfaffl verkündete, dass künftig monatlich am ersten Mittwoch eine große Plattelprobe stattfindet. Materialverwalterin Melanie Rohrmair informierte über einige Anschaffungen und dass neue Schultertücher genäht werden. Stubenwart Stefan Sanktjohanser berichtete über Events in der Trachtenstube und lud zum Mittwochsstammtisch ein.