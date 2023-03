Am Merchinger Ramadama beteiligen sich so viele Menschen wie noch nie

Die Helferinnen und Helfer finden viele achtlos herumgeworfene Hundebeutel, abgebrannte Feuerwerkskörper, leere Flaschen und Zigarettenkippen.

Mehr als 75 Ehrenamtliche waren beim Merchinger Ramadama beteiligt: Mit Zangen, großen Müllsäcken und Bollerwagen ausgestattet zogen die Helferinnen und Helfer los, um in Merching und auf den Merchinger Fluren einen großen Frühjahrsputz durchzuführen. Auch in Hochdorf startete parallel dazu eine tatkräftige Gruppe mit 20 Personen.

In Merching waren entlang der Paar der Zweitklässler Paul und sein Opa Wilhelm Vogl aktiv. "Die Aktion ist wichtig, um bei Kindern ein Umweltbewusstsein zu schaffen", ist Vogl überzeugt. Sein Enkel Paul habe schon ein gutes Gespür dafür, lobt er. Auch für Merching freut er sich: "Zu Beginn der Ramadama-Aktionen hat sich das hier keiner vorstellen können, dass die Resonanz so groß wird – aber für die Kinder hat sich daraus etwas wirklich Wertvolles entwickelt."

Beim Ramadama in Merching sind viele Menschen dabei

Die Grundschüler Bastian, Jonas und ihre Freunde sind schon einige Male mit ihren Müttern Claudia Freudlinger, Michaela Apostel und Bettina Vogl beim Ramadama dabei gewesen. Die Frauen berichten von einer Unmenge achtlos weggeworfener Hundebeutel und bedauern es sehr, dass diese gerade in der Nähe des Steintisches liegen, wo sich doch so viele Familien mit noch kleinen Kindern aufhalten. Bedauerlich sei auch, dass der Steintisch sehr verschmiert sei – und Zigarettenkippen und Feuerwerksreste lägen auch sehr viel herum. Der starke Wind in den vergangenen Tagen habe allerdings die Arbeit sehr erleichtert, meinen sie übereinstimmend. Man müsse nur die entsprechenden Verstecke finden, an denen der Wind alles zusammentreibt.

Das Team aus Hochdorf mit kuriosen Fundgegenständen. Foto: Simon Meggle

Für die Mittelschule Merching sind erstmals sogar die Kinder der ArGe Umwelt mit Lehrerin Michaela Meesmann und der Oma einer Schülerin dabei. Sie suchten unter anderem unter den Brücken nach Müll und fanden mehr als 20 leere Whiskyflaschen. Meesmann ist es wichtig, dass gerade die Mittelschüler die Problematik rund um den Müll buchstäblich erfahren. Als Umweltbeauftragte will sie mit Kolleginnen aus der Grundschule für die gesamte Schule am 19. Mai nochmals eine Ramadama-Aktion starten.

Am Mandichosee ging es besonders spannend zu

Spannend war es wie immer am Mandichosee, wo, wie schon die Jahre zuvor, Familie Strehle und Sachs unterwegs waren. "Man kann ganze Lebensgeschichten am Müll ablesen", meint Wibke Sachs und lacht. Zuerst seien die Herrschaften wohl bei Mc Donalds gewesen, dann hätten sie Zahnseide benutzt, Mund und Po großzügig mit Feuchttüchern gesäubert – und ach ja, zu verhüten wüssten sich die Besucher am Mandichosee auch, was Kondome und einschlägige Pillenschachteln beweisen würden. Ein dickes Lob hat Wibke Sachs für den Bauhof: "Das Team hat hervorragende Arbeit geleistet – über die Jahre ist zu beobachten, dass der Müll immer weniger würde und dass regelmäßig jemand sauber macht."

Gegen Mittag treffen sich alle fleißigen Helfer wieder am Bauhof, auch Yasin und Manuel mit ihren Eltern, die mit Feuereifer dabei waren. Sie haben viel Kleinzeug gefunden, aber auch Einmalrasierer, abgebrannte Feuerwerkskörper und eine Zahnbürste. All das wird nun am Bauhof gesammelt. Tom Schimpfle und Andi Jocher vom Bauhofteam, Jugendbeauftragte Natalie Lang, die die Organisation für die Gemeinde übernahm, und die tatkräftigen Helfer bekommen ihre wohlverdiente Brotzeit.