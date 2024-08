So setzt sich eine Merchinger Schreinerei für den Umweltschutz ein

Lautes Brummen tönt aus der Halle, Holzspäne stieben über den Boden. In der kleinen Schreinerei stapeln sich Holzplatten bis unter die Decke. Mit routinierten Handgriffen betätigt Richard Gebhart die Fräsmaschine. Im Jahr 2002 startete der Handwerker aus Mittelstetten seinen Betrieb „Leben mit Holz“, seit 2012 ist er in Merching im Gewerbepark „Am Lerchenberg“ ansässig. In seinem Unternehmen auf Umweltschutz zu achten, war ihm von Anfang an wichtig. In vielen Bereichen setzte er bereits hilfreiche Maßnahmen um, weitere sollen folgen. Für andere Unternehmerinnen und Unternehmer hat er Tipps – der wichtigste davon ist einfach, wie er sagt. „Aber effektiv.“

