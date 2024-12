Spende der Dorfbühne Merching ans Bürgernetz Mering

Kürzlich übergab die Dorfbühne Merching eine Spende von 500 Euro aus den Einnahmen der diesjährigen Theateraufführungen "Im Pfarrhaus is der Deife los" an das Bürgernetz Mering, um deren wertvolle Arbeit für die Bürger in Merching und Mering zu unterstützen. Mittlerweile haben bereits die Proben für das neue Theaterstück "Nicht mehr blind dank Enkelkind" begonnen, das im März 2025 aufgeführt werden wird.

