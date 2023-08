Statt Getränkemarkt gibt es einen Showroom für Holzhäuser

Nachhaltiges Bauen und eine gesunde Wohnatmosphäre sind für Tobias Graf und Michael Hofmann aus Merching wichtig.

Die Räume des ehemaligen Getränkemarkts in Merching sind wieder mit Geschäftsleben erfüllt. Als der Getränkemarkt in Merching zu Jahresende die Filiale schloss, wurde der große Geschäftsraum zunächst geteilt. Seit diesem Frühjahr findet man nun im kleineren Bereich im „Glückspfennig“ unter anderem die Postfiliale, Schreibwaren und Südtiroler Spezialitäten. Seit einigen Wochen konnten nun die Merchinger verfolgen, wie in den größeren Räumlichkeiten ein Showroom für Holzhäuser und Lehmbau im Mawood-System entstehen.

Zwölf Personen arbeiten in der Merchinger Firma

Geschäftsführer Tobias Graf und Michael Hofmann bieten Systembauten in voll ökologischer Bauweise an. Das Besondere ist, dass es dabei eine Möglichkeit gibt, das Haus in einem Hausbausatz herstellen zu lassen, das in sehr kurzer Zeit errichtet werden kann. Stolz ist Tobias Graf darauf, dass dabei kein Plastik verwendet wird – und auch kein Rigips findet dort Platz. Stattdessen arbeitet das Team mit speziellen Lehmstrohwänden. Interessenten können sich hier ihr Haus planen lassen – sehen, wie die Wände aufgebaut sind, und auch mit einem speziellen System bei Altbausanierungen die Möglichkeiten in einem 360 Grad System virtuell ansehen. Zwölf Personen arbeiten mittlerweile in der Firma mit. Neben einem kompletten Konzept für Häuser bietet die Firma etwa auch Saunen an und ist auf Naturstammhäuser spezialisiert. Letztere fertigen die Zimmerergesellen besonders gerne, weiß Graf.

Seine Leidenschaft zu seinem jetzigen Beruf war übrigens Liebe auf den zweiten Blick. Ursprünglich ist er Informatiker und BWLer, der ständig auf der ganzen Welt unterwegs war. Vor 18 Jahren lernte er in Kanada die Holzbauweise kennen. Dafür ging er nochmals in die Lehre und wurde Zimmerermeister. In der Anfangszeit begleitete ihn sein guter Freund und Zimmerermeister Markus, der leider viel zu früh verstarb. Die Idee, nachhaltig, ausschließlich mit Holz aus Deutschland und Österreich hochwertig zu arbeiten, hat sich seit 2016 immer weiter im Mawood-System weiterentwickelt. Optimale Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz und vor allem ein gesundes Raumklima ist es, dass das Team bis heute überzeugt. In Merching, in der Hauptstraße 18 können sich Interessenten nun beraten lassen.