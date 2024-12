„Stimmungsmelder“: Auszubildende arbeiten an politischem KI-Projekt

Die Idee kam den Informatikern Jutta Buhmann-Bayer und Christian Pooch der Firma Dagdasolutions mit Standorten in Merching und Krailing beim Surfen in sozialen Medien. Wieder einmal hatten sie sich über die Sprüche der Politiker beim Wahlkampf geärgert, erzählen sie. Beide waren überzeugt, dass man das genauer hinterfragen muss. So wurde die Idee eines Projektes für drei junge Auszubildende und einen Fachinformatiker mit Fachrichtung Anwendungsentwicklung geboren. Philipp, Luis, Mark und Fayzullo enwickelten seit August gemeinsam und mit viel Raum für eigene Ideen den Webservice „Stimmungsmelder“, der die Aussagen von deutschen Politikern von lustig bis staatsgefährdend kategorisiert.

