Vortrag in Merching: Den Fledermäusen auf der Spur

Fledermäuse hatten bei unseren Vorfahren keinen guten Ruf: Die geheimnisvollen Tiere wurden wegen ihrer Flügel mit dem Teufel in Verbindung gebracht und als Schutz vor Hexerei an Haus- und Scheunentore genagelt. Im Alten China dagegen schätzte man die Fledermäuse als Glücksbringer: Sie stehen dort für ein langes Leben, Wohlstand, Gesundheit, Liebe und einen leichten Tod. Wie aktuelle Studien der Universität Chicago zeigen, die einen Zusammenhang mit dem Rückgang der Fledermäuse und einer erhöhten Kindersterblichkeit sehen, sind Fledermäuse tatsächlich nicht nur faszinierende, sondern auch sehr nützliche Tiere, die Zeichen für eine intakte Umgebung sind.

Anika Lustig referiert über die besonderen Lebewesen

Der Bund Naturschutz Ortsgruppe Merching konnte nun für einen Vortrag die renommierte Referentin Anika Lustig, Koordinationsstelle für Fledermausschutz Südbayern, LMU, gewinnen: Sie wird über die Lebensweise dieser wertvollen Lebewesen referieren, dabei auf Besonderheiten wie die Echoortung und den nächtlichen Flug eingehen. Denn als Insektenjäger erfüllen sie auch eine wichtige Rolle im Naturhaushalt. Neben Aspekten der Biologie und Ökologie der Fledermäuse geht es in dem Vortrag auch darum, wo Fledermäuse in unseren Siedlungen leben. Aber auch die Gefährdung der heimischen Fledermäuse und welche Maßnahmen man ergreifen kann, diese Orte zu schützen, wird ein Thema sein.

„Wir möchten mit diesem Vortrag gerne auch die Fledermäuse in unserer Gemeinde mehr in den Fokus des örtlichen Naturschutzes stellen“, erklärt Günter Paa, Vorsitzender der Ortsgruppe Merching. Ein erster Schritt ist dazu, alle Interessierten dafür zu sensibilisieren und in einem weiteren Schritt die in Merching und Umgebung lebenden Interessierten einzuladen, an einer Kartierung der Tiere teilzunehmen. „Das wäre eine gute Maßnahme, um festzustellen, wo und wie viele Tiere genau in Merching vorkommen und wo sie im Moment leben.“ Danach könne man weitere Schutzmaßnahmen überlegen, um den Merchinger Fledermäusen eine gute Umgebung zu ermöglichen.

Die Veranstaltung des Bund Naturschutzes Ortsgruppe Merching mit dem Vortrag der Fledermausexpertin Anika Lustig findet am Montag, 23. September, um 19 Uhr im Merchinger Pfarrsaal statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.