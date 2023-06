Wieder Blaualgen am Mandichosee: Vorsicht bei Kindern und Hunden

Bei einer Untersuchung am Mandichosee in Merching wurden Blaualgen festgestellt. Worauf Besucherinnen und Besucher jetzt achten müssen.

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden bei einer turnusmäßig durchgeführten Probenentnahme am Mandichosee am Montag, 19. Juni, erstmals in diesem Jahr Blaualgen der Gattung „Tychonema“ nachgewiesen. Dies hat das untersuchende Labor nun dem Gesundheitsamt bestätigt. Damit gelten die Regelungen wie in den Vorjahren. Kleinkinder und Hunde sollen sich nicht am Uferbereich aufhalten, es besteht aktuell jedoch kein allgemeines Badeverbot.

Vor Ort weisen Warn- und Hinweisschilder auf die Gefahr hin, die Situation am See wird weiter beobachtet. Hygienefachkräfte des Gesundheitsamtes begehen am Dienstag den Uferbereich. Ferner plant das Gesundheitsamt weitere engmaschige Kontrollen, um die Badesaison 2023 so sicher wie möglich zu gestalten. Erstmals nachgewiesen wurde die exotische Blaualgengattung „Cyanobakterium tychonema“ am Mandichosee im Sommer 2019. Die hohen Temperaturen führten jetzt zu einer erneuten Ausbreitung.

Blaualgen am Mandichosee in Merching

Die Blaualgengattung Tychonema wächst bevorzugt an Oberflächen – also am See- und Uferrand, an Wasserpflanzen, an herumtreibenden Pflanzenteilen oder anderem Treibgut wie Ästen. Tychonema stellt ein Nervengift mit der Bezeichnung Anatoxin A her. Bei einer Massenvermehrung bildet sie rötlich-braune Teppiche, die gut zu erkennen sind. Innerhalb dieser roten Teppiche kann der Anatoxin-Gehalt recht hoch sein. Im freien Wasser dagegen wächst Tychonema nicht, dort wurde auch noch nie Anatoxin nachgewiesen. Anatoxin A kann zu Nervenausfällen, Krämpfen und schließlich zum Atemstillstand führen. Für eine solche Vergiftung müsste ein Mensch jedoch klumpenweise rote Tychonemateppiche verschlucken. Bloßer Hautkontakt stellt keine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar, könnte allenfalls zu Hautirritationen führen. Schwimmer und Wassersportlerinnen sind demnach nicht gefährdet.

Anders jedoch Kleinkinder und Hunde. Beide halten sich überwiegend im flachen Uferbereich auf, wo durch Anschwemmgut und die Nähe zum Seegrund engerer Kontakt besteht. Zudem nehmen sie gerne Dinge in den Mund oder ins Maul und haben ein geringeres Körpergewicht als ein Erwachsener. Kleinkinder und Hunde sollten sich deshalb bei einer Tychonema-Massenvermehrung nicht im Uferbereich aufhalten, auch, wenn mit bloßem Auge keine Teppiche sichtbar sind. (AZ)