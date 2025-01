Der Merchinger Bürgerball ist der Höhepunkt am Jahresanfang

In den Farben Silber und Blau war die große Mehrzweckhalle Merching von Kulturausschuss, Bauhof und Gemeinderat festlich dekoriert worden. Die Organisation hatte wieder Marianne Aumiller von der Gemeinde Merching übernommen. Die Band „Honey und Soul‘“ mit Sängerin May Swan spielte den 230 Gästen beim Merchinger Bürgerball bis in den frühen Morgen zum Tanz auf. Die Showtanzgruppe der Narrneusia aus Neusäß, quasi Stammgäste in Merching, bot eine abwechslungsreiche Show. Danach öffnete der Katholische Burschenverein seine Bar. Zu später Stunde wurden die drei Preise verlost. Das Fahrrad vom Radl Baur gewann Günter Widmann aus Mering. Das Team des Landgasthofs Aumiller versorgte die Besucher und Besucherinnen mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken. Bis in den frühen Morgen konnte weitergetanzt werden.

