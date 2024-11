20 Meter ist er hoch, der Christbaum, der dieses Jahr den Christkindlesmarkt am Rathausplatz schmücken wird. Eine stolze Fichte, die idyllisch an der Paar nahe beim Trachtenheim in Merching gewachsen ist. Prächtig bestückt mit Zapfen, als ob er es geahnt hätte, dass er bald als Prachtstück unter dem Augsburger Rathaus thronen darf.

