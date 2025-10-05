Icon Menü
Mering: 15-jähriger Moped-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mering

15-jähriger Moped-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

In Mering übersieht eine Autofahrerin den Jugendlichen auf seinem Zweirad. Beim Abbiegen kommt es zur Kollision.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in Mering wird ein 15-Jähriger verletzt.
    Bei einem Unfall in Mering wird ein 15-Jähriger verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein 15-Jähriger wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Mering verletzt. Gegen 13.20 Uhr kam es an der Einmündung Augsburger Straße/Ecke Bayerlstraße zu einem Zusammenstoß.

    Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Augsburger Straße nach links in die Bayerlstraße einbiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden 15-jährigen Moped-Fahrer, welcher nach der Kollision stürzte.

    Dieser erlitt hierbei mittelschwere Verletzungen und musste in Krankenhaus gebracht werden. Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. (AZ)

