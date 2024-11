1500 Euro Schaden nach Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Bouttevillestraße in Mering beschädigte am Montagnachmittag ein laut Polizei bisher noch unbekannter Autofahrer einen anderen Pkw am Heck. Im Anschluss flüchtete der Verursacher oder die Verursacherin vom Unfallort. Der Besitzer des angefahrenen Autos entdeckte den Schaden noch auf dem Parkplatz und alarmierte daraufhin die Polizeibeamten.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen. (AZ)