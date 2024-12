Am frühen Morgen des Silvestertages fuhr ein 19-Jähriger in Mering mit einem Pkw von zu Hause los und prallte kurz darauf, gegen 3.40 Uhr, gegen ein Brückengeländer. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei ca. 1,8 Promille. Am Brückengeländer entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, am Auto 10.000 Euro. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt. (AZ)

