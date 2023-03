20 Jahre lang Altenpflege: So war die Feier in St. Agnes

Das Seniorenzentrum in Mering feiert ein besonderes Jubiläum. Dabei gibt es einen vielfältigen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte.

Eine frische Farbgebung im Eingangsbereich und ein neues Leitsystem fielen den Gästen zuerst ins Auge, als sie zur Jubiläumsfeier das Seniorenzentrum betraten. Begonnen wurde das Fest mit einem Gottesdienst in der Kapelle, die zum 20-jährigen Bestehen der Einrichtung komplett neu gestaltet wurde. Mit ihren Rollstühlen und Rollatoren nahmen auch viele Bewohnerinnen und Bewohner im modernen Ambiente des Sakralraums Platz. Gemeinsam mit Prälat Karl-Heinz Zerrle und dem Meringer Pfarrer Florian Markter zelebrierte Domkapitular und Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg die feierliche Messe.

St. Agnes – die Namenspatronin des Meringer Seniorenzentrums

Wenn man auf die Gründung des Caritas-Seniorenzentrums vor 20 Jahren zurückblicke, dann finde man genau die Eigenschaften der heiligen Agnes wieder, so nahm Magg in seiner Predigt Bezug auf die Namenspatronin. Stark sei der Wille der beteiligten Personen gewesen, in Mering eine neue Pflegeeinrichtung ins Leben zu rufen, um die Versorgung im südlichen Landkreis zu gewährleisten. Mit beträchtlichen Finanzmitteln, nämlich 1,45 Millionen Euro, förderte der Landkreis die Entstehung des Hauses und begab sich auf die Suche nach einem anerkannten Heimträger mit Erfahrung.

Die heilige Agnes von Böhmen ist die Namenspatronin des Caritas-Seniorenzentrums Foto: Heike John

Den Zuschlag erhielt die Caritas, da diese im Gegensatz zum anderen großen Wohlfahrtsverband noch kein Heim im Landkreis betrieb. "Wir sind da vor allem auch dem damaligen Altenhilfereferenten Alf Neumeier sehr dankbar, der einen maßgeblichen Beitrag dazu leistete, dass die CAB Caritas heute hier St. Agnes betreiben kann", betonte Brigitta Hofmann als Geschäftsführerin für den Bereich stationäre Pflege.

Gemeinsam mit Einrichtungsleiter Klaus Mayinger stellte sie im Verlauf des Festvormittags die Gäste vor, darunter viele langjährige Wegbegleiter aus dem Verbund der 15 stationären und sechs ambulanten Einrichtungen. Im lockeren Gespräch mit verschiedenen Interviewpartnern ließ man die vergangenen zwei Jahrzehnte Revue passieren. Von den Herausforderungen in der Pflege während der Corona-Zeit berichtete Andrea Feldmeyer, die seit 19 Jahren eine der drei Wohngruppen leitet und auch in der Mitarbeitervertretung aktiv ist. Eine ganze Reihe langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Hauswirtschaft und Pflege konnte für ihre Treue zur Einrichtung geehrt werden.

Rückblick auf zwei Jahrzehnte Altenpflege in Mering

Eine Ehrung erhielt auch Hannelore Schubert, die Vorsitzende der Bewohnervertretung, die sich während der gesamten Corona-Zeit zur Verfügung gestellt hatte, um im Eingangsbereich die Impfausweise der Besucher zu kontrollieren. Das Gemeinschaftsgefühl in der Einrichtung habe sich durch die Herausforderungen der Pandemie noch verstärkt, betonte Hannelore Schubert. Von einem guten Miteinander mit der Einrichtung berichteten auch Merings Pfarrer Florian Markter sowie Bürgermeister Florian Mayer.

Zur Feier eingeladen war zudem Andreas Bader, Geschäftsführer des damaligen Bauträgers, der BG Immobiliengruppe. Er berichtete einige Anekdoten aus der Zeit seines Objektmanagements. "Aus dem Nähkästchen plaudern" konnte auch Dr. Ursula Krieger, langjährige Geschäftsführerin der Meringer Sozialstation. Als Klaus Mayinger 1998 als ihr Nachfolger eingestellt werden sollte, seien von einigen Seiten Vorbehalte geäußert worden wegen seines Ohrrings. Er bekam den Job trotzdem, ist nun seit 25 Jahre in Diensten der Caritas und wurde dafür auch mit der silbernen Ehrennadel geehrt. Die Einrichtungsleitung von St. Agnes übernahm Mayinger vor 14 Jahren. Viele Jahre war er in einer Doppelfunktion tätig, gab die Geschäftsführung der Sozialstation aber im Herbst vergangenen Jahres an Stephanie Tomschi ab.